Йому вдалося не лише позбутися 80 кілограмів, а й трансформуватися до невпізнання. Гарантуємо, історія кріса надихне і тебе почати працювати над своїм тілом.

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"У 16 років мені зробили операцію на спині, тому що я ніс просто занадто велику вагу", – зізнається він.

І в нього були не лише фізичні, а й психічні проблеми. Кріс розповідає, що почувався пригніченим, а також справжнім бранцем у власному тілі.

Та й життя не надто шкодувало його. У Кріса помер друг, а матір потрапила до в'язниці. Усе це ще більше занурило його в депресію. Тож, не дивно, вага почала рости ще активніше.

"Усе це сталося одночасно, я дізнався обидві новини в один і той же день. Я, мабуть, набрав ще 10 – 20 кілограмів протягом двох місяців. Я дуже погано харчувався", – зауважує він.

Вага Кріса досягла 172 кілограми та продовжувала зростати. Але, на щастя, усе змінилося.

У мене був друг, який помітив, що я справді постраждав. Він звернувся до мене, він дав мені план дієти та кілька базових вправ. Протягом перших шести тижнів я втратив 19 кілограмів, і з того часу я був заблокований... Було надзвичайно складно внести зміни до моєї дієти, харчування просто приносить мені задоволення. Тому мені довелося подолати це, щоб отримати більше впевненості у собі,

– розповідає Кріс.

Дивися на відео, як змінився Кріс за останній час:

Він суворо дотримувався цієї дієти протягом дев'яти місяців, і в міру того, як його фізична форма покращилася, він встановив регулярний режим вправ. При ньому він пробігав 3 кілометри та тренувався щонайменше годину щодня, поєднуючи тягарі та HIIT-тренування.

Загалом Крісові вдалося схуднути на 80 кілограмів. І на цьому він вирішив не зупинятися.

Його наступні цілі – продовжувати нарощувати силу та м'язи. Але, на відміну від багатьох, хто зазнав трансформації тіла, Кріс не планує видаляти зайву шкіру, яка залишилася внаслідок втрати ваги.

"Мене не цікавить операція з видалення шкіри. Це мій почесний знак, мій доказ завзятої праці. Це завжди підштовхуватиме мене до подальшого розвитку, бо це завжди посилюється і завжди триматиме мене в курсі", – каже він.

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Історія Кріса надихає. Він не лише зміг суттєво змінити своє тіло, а й неабияк потурбуватися про своє здоров'я. Маємо надію, що його історія надихне й інших.