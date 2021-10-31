Ему удалось не только избавиться от 80 килограммов, но и трансформироваться. Гарантируем, история пола вдохновит и тебя начать работать над своим телом.

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"В 16 лет мне сделали операцию на спине, потому что я нес просто слишком большой вес", – признается он.

И у него были не только физические, но и психические проблемы. Крис рассказывает, что чувствовал себя подавленным, а также настоящим пленником в собственном теле.

Да и жизнь не очень жалела его. У Криса умер друг, а мать попала в тюрьму. Все это еще больше погрузило его в депрессию. Поэтому, не удивительно, вес начал расти еще активнее.

"Все это произошло одновременно, я узнал обе новости в один и тот же день. Я, пожалуй, набрал еще 10 – 20 килограммов в течение двух месяцев. Я очень плохо питался", – отмечает он.

Вес Криса достиг 172 килограмма и продолжал расти. Но, к счастью, все поменялось.

У меня был друг, который заметил, что я действительно пострадал. Он обратился ко мне, дал мне план диеты и несколько базовых упражнений. В течение первых шести недель я потерял 19 килограммов, и с тех пор я был заблокирован... Было чрезвычайно сложно внести изменения в мою диету, питание просто доставляет мне удовольствие. Поэтому мне пришлось преодолеть это, чтобы получить больше уверенности в себе,

– рассказывает Крис.

Смотри на видео, как изменился Крис за последнее время:

Он строго соблюдал эту диету в течение девяти месяцев, и по мере того как его физическая форма улучшилась, он установил регулярный режим упражнений. При нем он пробегал 3 километра и тренировался как минимум час ежедневно, сочетая тяжести и тренировку HIIT.

В общей сложности Крису удалось похудеть на 80 килограммов. И на этом он решил не останавливаться.

Его последующие цели – продолжать наращивать силу и мышцы. Но, в отличие от многих, кто претерпел трансформацию тела, Крис не планирует удалять лишнюю кожу, оставшуюся вследствие потери веса.

"Меня не интересует операция по удалению кожи. Это мой почетный знак, мое доказательство упорного труда. Это всегда будет подталкивать меня к дальнейшему развитию, потому что это всегда усиливается и всегда будет держать меня в курсе", – говорит он.

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