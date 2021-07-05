Оргазм не зря считается отличным снотворным. Поэтому вместо таблеток стоит просто заняться сексом. Но не энергичным и очень бодрым. Лучше отдать предпочтение легким и расслабленным позициям. Гарантировано не только огромное удовольствие, но и здоровый сон.

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5 секс-позиций, которые гарантируют крепкий сон

1. Лотос

Эта позиция, взятая из Камасутры, обеспечивает чрезвычайно расслабленный секс. В лотосе вы удобно сидите лицом к лицу. Возлюбленная на твоих коленях. Для максимальной интимности она может обвить тебя своими ногами.

Ценная позиция лотос еще и потому, что твоя партнерша сама определяет темп и глубину проникновения. Поэтому тебе остается только получать удовольствие и наслаждаться процессом. Можешь, например, ласкать ее грудь или целовать.



Секс в позиции лотос очень расслабленный и интимный / Иллюстрация Cosmopolitan

2. Слон

Это идеальная позиция, если вы немного устали. Для нее нужно твоей возлюбленной лечь на живот. Ты ложишься сверху на нее и проникаешь сзади. Поза слона также повышает шансы на достижение оргазма, ведь в ней стимулируется точка G.

Совет: пусть твоя возлюбленная подложит подушку под лобковую кость. Это обеспечит лучший угол проникновения.

3. Миссионерский топ

Миссионерская позиция явно недооценена. Это идеальная классика для занятия расслабленным сексом. Кроме того, ее можно прокачать, чтобы повысить вероятность достижения оргазма твоей партнершей. Для этого подложи под ее таз подушку. Это позволит тебе глубже проникнуть в нее.

Для максимального удовлетворения попроси ее обернуть ногами твои бедра. Это сделает секс более интимным, а также позволит лучше стимулировать клитор.



Миссионерская поза чувственная и идеальная для вечера / Иллюстрация Bad girl Bible

4. Перевернутый миссионер

Название позиции предполагает определенное изменение ролей. В ней тебе нужно лечь на спину немного расставив ноги. Твоя же партнерша должна лечь сверху и максимально сжать ноги. Вот и все. Далее ей необходимо двигать тазом. Ты можешь помогать руками.

5. Поза 69

Можно также попробовать заняться сексом лежа в позиции 69. Для этого вам обоим следует лечь на бок и поднять верхнюю ногу. Теперь можете смело окунуться с головой между ног друг друга, закрывать глаза и наслаждаться процессом. Расслабленный секс возможен и без проникновения, если ты не знал.



Расслабленный секс возможен и без проникновения / Иллюстрация Shape Magazine

Попробуй заняться сексом в одной из этих позиций, если вас обоих будет мучить бессонница. Вы сможете не только получить огромное удовольствие, но и сделать свой сон крепким и здоровым.