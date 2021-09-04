Ці звички сповільнюють твій метаболізм

Повільний метаболізм може стати причиною того, що тобі дуже складно схуднути. Тож ми рекомендуємо трохи допомогти йому. А для цього необхідно бодай позбутися цих 6 щоденних звичок, яких припускається більшість людей. Гарантуємо, твоє тіло буде тобі вдячним!

Згідно з наукою, метаболізм природним чином сповільнюється з віком. Але не варто панікувати, адже це не миттєвий процес. Утім є низка помилок, яких припускається більшість. І саме вони стоять на заваді пришвидшенню метаболізму. Не роби так більше!

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Що ти робиш, щоб уповільнити метаболізм?

1. Споживаєш надто мало калорій

Так, щоб схуднути, потрібно їсти менше. Але є межа. Якщо ти скоротиш кількість калорій до екстремального мінімуму, твоє тіло отримає сигнал про те, що їжі надто мало. Тому метаболізм сповільнюється, що є одним з алгоритмів виживання.

Що з цим робити? Не обмежуй себе надто сильно. Ти повинен споживати стільки їжі, скільки необхідно для виконання усіх твоїх дій, і рекомендується не опускатися нижче 1 460 калорій на добу!



Не потрібно надто обмежувати себе в їжі / Фото Unsplash

2. Ти споживаєш недостатньо білка

Білок – те, що допоможе тобі підтримувати здорову вагу. Він не тільки дозволяє почуватися ситим і задоволеним, але також підвищує швидкість, з якою твоє тіло спалює калорії. Крім того, процес травлення – це те, що допомагає прискорити метаболізм.

Що з цим робити? Рекомендується вживати порцію білка (не обов'язково тваринного походження) на кожен прийом їжі.

3. Ти ведеш малорухливий спосіб життя

Відсутність активності змушує твоє тіло спалювати менше калорій. Сидіння в офісі протягом цілого дня негативно впливає на твій метаболізм. Тому важливо зберігати достатню активність протягом дня. Згідно з дослідженням, прибирання в домі або інші заняття, не пов'язані зі спортом, можуть допомогти тобі спалювати калорії.

Що з цим робити? Спробуй прогулятися, піднятися сходами замість ліфта та зайнятися фізичними вправами. Навіть 30 хвилин буде достатньо, щоб досягнути бажаного результату.



Сидячий спосіб життя негативно впливає на твій метаболізм / Фото Unsplash

4. Ти погано спиш

Хороший сон важливий для міцного здоров'я, відмінного зовнішнього вигляду та самопочуття. Недостатня кількість сну підвищує ризик захворювань, а також знижує швидкість метаболізму. А ще у тебе зростають шанси набрати зайві кілограми.

Що з цим робити? Тобі слід дотримуватися розпорядку сну. Спробуй спати бодай 7 годин на добу.

5. П'єш солодкі напої

Цукор не надто добре впливає на твоє здоров'я. Його надлишок може підвищити ризик розвитку діабету, ожиріння або резистентності до інсуліну. А ще він уповільнює обмін речовин.

Що з цим робити? Пий воду, чай або каву, але без цукру або інших інгредієнтів.



Пий каву або чай без цукру та солодощів / Фото Unsplash

6. Не займаєшся силовими тренуваннями

Силові тренування з вагами допомагають будувати більше м'язів, а також спалювати більше калорій. І це допомагає підтримувати обмін речовин, який сповільнюється з віком.

Що з цим робити? Новачкам рекомендується займатися хоча б 3 дні на тиждень з обтяженнями, доповнюючи їх кардіо й іншими видами вправ.

Позбудься цих звичок, щоб не сповільнювати метаболізм власноруч. Це дозволить не лише позбутися зайвих кілограмів, а й продовжувати працювати над тілом своєї мрії!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: