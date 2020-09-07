Казалось бы, о своем теле ты знаешь все. Но мы спешим тебя огорчить, ведь это совсем не так. В нашем новом материале мы расскажем тебе интересные и весьма неожиданные факты о твоем члене, которые тебя точно удивят и поразят.

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Форма твоего члена другая, чем у млекопитающих

Природа – хитрая и капризная тетка . И если тебе никогда не приходило в голову, почему твой член напоминает гриб, то мы никогда тебе не поверим.

Ладно, а что с млекопитающими не так? Члены млекопитающих больше напоминают конусы. А нужно это для того, чтобы самец имел возможность "выдавить" изнутри самки сперму другого самца , который до этого с ней спаривался.

Людям, как говорят, такого функционала не завезли. А очень и очень жаль.

Форма члена у человека и других млекопитающих отличается / Фото goodfon

Длинный член гарантирует оплодотворение

Ученые из США решили проверить, влияет ли длина члена на вероятность забеременеть. Для этого они использовали фаллоимитаторы различной длины.

Что же удалось выяснить? А то, что длинный член не только стимулирует стенки влагалища, но и может расширить вход в матку во время эякуляции. Соответственно во время "выстрела" сперма попадает не во влагалище, а непосредственно в шейку матки .

Владельцам скромных по длине членов нужно просто немножко больше поработать, чтобы их партнерша забеременела. Поэтому паниковать не стоит.

Длина члена влияет на возможность забеременеть / Фото fitseven

Что за шов на задней стороне члена и на яичках?

Этот шов невозможно не увидеть, но не у всех возникал вопрос: "А откуда он взялся?"

Ответ прост: перед тобой срединный шов – результат внутриутробного развития .

Здесь тоже все очень логично. На ранней стадии развития плод еще не имеет пола, поэтому и яички и яичники находятся в брюшной полости. И только позже у женщин они остаются внутри, а также формируются малые половые губы. У м ужчины же они опускаются и образуется мошонка. Она и соединяется с этим швом.

Срединный шов – результат внутриутробного развития / Фото citydog

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Без костей, но сломать можно

Если ты где-то когда-то слышал, что член можно "сломать", то по сути так оно и есть. Хотя в пенисе и нет костей, может произойти разрыв белковой оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела.

Более того, есть специальный термин – баклажанная деформация . Она имеет сразу несколько признаков: хруст, острая боль, внезапное прекращение эрекции, значительная гематома, отек, искривления члена, а также вытекание мочи.

Чаще всего причиной "перелома" члена становится поза всадницы, когда твоя партнерша активно гарцует верхом на тебе. Поэтому нужно следить за амплитудой и углом проникновения, чтобы не пришлось посреди ночи ехать в травмпункт.

Поза всадницы может стать причиной перелома члена / Фото istock

Член работает и в 100 лет

Маркетологи активно запугивают нас тем, что "после сорока" нужно будет буквально сидеть на чудодейственных таблетках, чтобы поддерживать мужскую силу. Спокойно! На твою эрекцию возраст не влияет, а образ жизни – еще как.

Врагами эрекции есть вредные привычки , плохое физиологическое и психологическое здоровье.

Мы неоднократно слышали о папах-рекордсменах, которые и в 90 лет ого-го! Поэтому не забивай себе баки, а лучше займись спортом и откажись наконец от фастфуда.

Враг твоей эрекции – вредные привычки и общее состояние здоровья / Фото istock