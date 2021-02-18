18 февраля родился Энцо Феррари. Основатель автомобильного бренда, который можно смело назвать одним из самых популярных в мире, относился к автомобилям по-особенному. Он знал, что лошадка на значке – символ скорости. Поэтому настоящий автомобиль – тот, который однозначно не плетется в хвосте во время гонки. Читай 9 крутых цитат Энцо Феррари, которые объяснят историю автомобилей!

За всеми красивыми, инновационными и быстрыми автомобилями Ferrari стоит человек с большой мечтой и сильной волей. Говорится об Энцо Феррари или Коммендаторе, как его называли. Он посвятил свою жизнь гонкам и построению предприятия Ferrari.

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Энцо Феррари был харизматичным, а также запомнился своими выдающимися цитатами, связанными с отраслью автомобилестроения. К твоему вниманию некоторые из них. Они связаны не только с жизнью основателя бренда, но и наследием Ferrari.

Если вы можете это представить, вы можете это сделать.

Эту фразу ты однозначно слышал неоднократно. Энцо Феррари наблюдал за своей первой гонкой, когда ему было 10 лет. Во время гонки в Болонье, ее тогда победил Феличе Наззаро, маленький мечтатель сразу же влюбился в гонки. После службы на войне и выздоровления от тяжелой болезни, Феррари начал жить своей мечтой. В 1919 году его наняли водителем-испытателем в Costruzioni Mecanniche Nazionali. В том же году он дебютировал как автогонщик в гонке по подъему на холм, а к 1924 году Энцо заработал свою славу, выиграв Coppa Acerbo за рулем Alfa Romeo RL. Так и сбылась детская мечта маленького Феррари. Его имя запечатлелось в истории, но тогда Энцо еще не подозревал, что это было только начало.



В 1924 году Энцо Феррари выиграл Coppa Acerbo за рулем ALfa Romeo / Фото grandprixhistory

Гоночные машины нельзя назвать ни красивыми, ни некрасивыми. Они становятся красивыми, когда побеждают.

Энцо Феррари любил играть со своими сотрудниками в простенькие интеллектуальные игры. Он верил в конкуренцию среди гонщиков Ferrari. Основатель компании считал, что если его гонщики не будут уверены в своем будущем в Ferrari, это сделает их гонку лучше. Он уважал своих ребят, но делал все возможное, чтобы Ferrari оставалась на вершине.

Аэродинамика для людей, которые не умеют строить двигатели.

В 1960 году гонщик Поль Фрер сказал Феррари во время гонки Ле-Мана, что Ferrari 250 TR имеет ограниченную скорость, поскольку у машины было достаточно массивное лобовое стекло. Энцо не растерялся и ответил, что не нужно беспокоиться об аэродинамике, если удастся построить замечательный двигатель.



Феррари считал, что нужно строить мощные двигатели, а не возиться с аэродинамикой / Фото Wikipedia

Гонки – большая мания, для которой нужно пожертвовать всем, без промедления, без колебаний.

Прежде чем построить крупное предприятие Ferrari, Энцо сделал карьеру гонщика. Поэтому он без колебаний знал все о том, как "идти ва-банк", жертвуя всем. Как и пилот первой мировой войны Франческо Баракка, от которого Ferrari получила свой логотип. После того как Энцо Феррари выиграл первый Circuito del Savio, графиня Баракка предложила ему использовать эмблему "Гарцующий конь", нарисованную на самолете ее умершего сына.



Эмблема "Гарцующий конь" сначала была нарисована на самолете Франческо Баракка / Фото stocklogos

Надо продолжать работать непрерывно; иначе одни мысли о смерти.

Энцо Феррари посвятил свою жизнь гонкам и построении предприятия Ferrari, поэтому непрерывная работа была именно тем, чем он занимался. Последней машиной, которую он одобрил перед смертью в 1988 году, была Ferrari F40. К сожалению, Энцо пережил большую часть своей семьи, потеряв отца и брата еще до того, как начал участвовать в гонках. Феррари посвятил свои среднемоторные автомобили V6 сыну Энцо Дино, который умер в возрасте 24 лет.

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Я никогда не ездил в настоящую поездку, никогда не брал отпуск. Лучший отпуск для меня – проведённый в мастерских, когда почти все в отпуске.

А теперь вспомни, когда в последний раз ты ходил в отпуск. Поэтому хватит ныть о том, что ты очень устал от работы. Вполне вероятно, ты просто не нашел еще ту работу, которая будет вдохновлять тебя каждый день и каждую минуту!



Лучшим отдыхом для Энцо была работа в мастерской / Фото unsplash

Я строю двигатели и прикрепляю к ним колеса.

Здесь мы снова возвращаемся к его мыслям об аэродинамике. Все эти попытки довести автомобиль до лоска, облегчая его кузов, создают идеальные формы. Все это заставляет автомобильных производителей все меньше думать о том, что именно "лошадки" под капотом – то, что больше всего ценят владельцы автомобилей.

Клиент не всегда прав.

Ох, эта фраза согревает душу каждого дизайнера, архитектора и вообще того, кто имеет дело с людьми. Ведь нас не один десяток лет учат безапелляционно, что клиент всегда прав. Но иногда так и хочется объяснить ему, что это не совсем так.

Эпоха гонщиков-джентльменов закончилась.

Энцо Феррари однозначно выдающийся человек. Он показал всему миру, что автомобиль – это не об средстве передвижения. Это возможность показать свой неудержимый дух, свою силу и мощь.