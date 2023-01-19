Якщо ж співробітники постійно стикаються з дискомфортом, то це може негативно впливати на компанію. Працівники стресують, переживають тривогу та депресію. Але таке не стається там, де про них дбають. І ми назвемо кілька ознак того, що ти – серед щасливчиків.

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Ознаки турботи на роботі

Є низка способів турбуватися про психічне здоров'я у компанії. Далі ми назвемо лише кілька ознак того, що про твій стан піклуються. Якщо ж ні, то варто задуматися. Адже може бути так, що на роботі тебе буквально добивають, погіршуючи ситуацію.



Гнучкість на роботі позитивно впливає на твій стан / Фото Art_Photostudio

Якщо ти керівник, то зверни увагу на ці ознаки. Особливо зараз, коли країна продовжує протистояти російській агресії, а емоційний стан усіх українців на межі. Просто у кожного вона різна.

1. Гнучкість праці

Це один з найбільш допоміжних засобів. І один з тих, які ми сьогодні цінуємо найбільше. Якщо у компанії тобі надають можливість керувати своїм графіком, а також дозволяють працювати, де б тебе не занесло життя. Ці маленькі дрібниці позитивно впливають на тебе та твій стан. А ще у тебе з'являтиметься більше можливостей жити життя. Хіба це не те, до чого ти прагнув?

2. Заохочення до спілкування

Офіс, в якому сприяють культурі емоційної відкритості та дозволяє своїм співробітникам легко обговорювати своє психічне здоров'я у безпечних місцях, активно піклується про них. Ми звикли, що все потрібно нести додому. Але це необов'язково так.



У компанії заохочують вас спілкуватися та ділитися своїми відчуттями / freepik

3. Догляд за собою

Ти доглядаєш за собою, як слід? Щоденний хаос змушує забути про себе. Але наша компанія може вжити заходів, щоб цього не сталося. Від обміну ресурсами, щоб навчитися краще харчуватися, займатися спортом або впоратися зі стресом, до перерв, щоб вийти та прогулятися, очистити голову.

4. У компанії підтримують людей

Усі поради дуже гарні, але від них мало користі, якщо керівники не підтримують своїх людей і не нагадують їм, що вони готові допомогти, якщо є така потреба. Щоб усе працювало, важливо, щоб ми почувалися у безпеці та супроводі.

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Якщо ти зауважив ці ознаки, то в компанії про твоє ментальне здоров'я турбуються. Слід розуміти, що це має бути нормою. Адже щасливе та комфортне середовище дозволяє нам бути продуктивнішими.