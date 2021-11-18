Ясна річ, що існує безліч ознак, які можуть свідчити про те, що ти небайдужий до певної дівчини. Але варто розуміти, що дещо може бути банальним сексуальним потягом, який не приведе ні до чого серйозного. Ми ж зосередимо увагу на сигналах, які свідчать про те, що вона – та сама.

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1. Зоровий контакт

Ти будеш відчувати бажання підтримувати зоровий контакт з людиною, яка тобі подобається. Ти виявиш, що дивишся на неї або можеш відчути, що ведеш з нею бесіду абсолютно без слів. Достатньо буде лише погляду, щоб усе зрозуміти.



Ви захочете підтримувати зоровий контакт / Фото DocuSign

2. Відчуття дежавю

Коли у тебе виникає відчуття, що ти вже зустрічав цю дівчину раніше у своєму житті, дежавю дуже сильно вдарить по тобі. І в цей момент ти можеш відчути себе невимушено. Розмова буде легкою, а також здаватиметься природним процесом. Тобі не захочеться докладати додаткових зусиль або надмірно старатися, щоб утримувати увагу. А все тому, що здаватиметься, що ви знайомі вже давно.

3. Мова тіла

Коли у повітрі витає кохання, мова тіла говорить про все. Коли ти проявляєш інтерес до неї, твоє тіло передаватиме емоції. Ти нахилишся трохи вперед, кокетливо усміхатимешся тощо. Це один з найпростіших способів дізнатися, чи тягне тебе до неї.

4. Бажання пізнати один одного

Ти відчуєш неймовірне бажання дізнатися більше про неї. Тож ти використовуватимеш будь-яку можливість, щоб поставити їй якомога більше питань. Це бажання зазвичай не виникає, якщо людина не викликає у тебе цікавості. Усе просто.



Тебе цікавитиме у ній геть усе / Фото Mark Pecar

5. Ви починаєте фліртувати

Ще один сигнал – бажання фліртувати. А все тому, що між вами починає спалахувати іскра, яка так і норовить перерости у справжнє полум'я. Але тут потрібно бути максимально обережним, щоб не перегнути палицю. Пам'ятай про те, що флірт не повинен нагадувати домагання.

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Зверни увагу на ці сигнали. Вони можуть свідчити про те, що ти нарешті знайшов дівчину, з якою так і хочеться зустріти старість. Тож не проґав цієї нагоди!