Понятно, что существует множество признаков, которые могут свидетельствовать, что ты неравнодушен к определенной девушке. Но следует понимать, что кое-что может быть банальным сексуальным влечением, которое не приведет ни к чему серьезному. Мы же сосредоточим внимание на сигналах, свидетельствующих, что она – та самая.

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1. Зрительный контакт

Ты будешь испытывать желание поддерживать зрительный контакт с человеком, который тебе нравится. Ты обнаружишь, что смотришь на нее или можешь почувствовать, что ведешь с ней беседу без слов. Достаточно будет только взгляда, чтобы все понять.



Вы захотите поддерживать зрительный контакт / Фото DocuSign

2. Ощущение дежавю

Когда у тебя возникает чувство, что ты уже встречал эту девушку раньше в своей жизни, дежавю очень сильно ударит по тебе. И в этот момент ты можешь почувствовать себя непринужденно. Разговор будет легким, а также будет казаться естественным процессом. Тебе не захочется прилагать дополнительные усилия или чрезмерно стараться, чтобы удерживать внимание. А все потому, что будет казаться, что вы знакомы уже давно.

3. Язык тела

Когда в воздухе витает любовь, язык тела говорит обо всем. Когда ты проявляешь интерес к ней, твое тело будет передавать эмоции. Ты наклонишься вперед, кокетливо улыбаешься и т.д. Это один из самых простых способов узнать, тянет ли тебя к ней.

4. Желание узнать друг друга

Ты испытаешь невероятное желание узнать больше о ней. Так что ты будешь использовать любую возможность, чтобы задать ей как можно больше вопросов. Это желание обычно не возникает, если человек не вызывает у тебя любопытства. Всё просто.



Тебя будет интересовать в ней все / Фото Mark Pecar

5. Вы начинаете флиртовать

Еще один сигнал – желание флиртовать. А все потому, что между вами начинает вспыхивать искра, которая так и норовит перерасти в настоящее пламя. Но здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не перегнуть палку. Помни, что флирт не должен напоминать домогательство.

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