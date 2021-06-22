У Джейсона Стетхема є 6-денний розпорядок. Він дотримується його, щоб не лише споживати достатню кількість калорій, а й наростити м'язову масу. Спробуй і ти!

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Ми бачили Джейсона Стетхема шпигуном мільйон разів. Він бився з гігантськими акулами та повинен був боротися зі своїм найлютішим ворогом у "Форсаж: Гоббс і Шоу", щоб врятувати свою сестру. І на цьому потужні ролі актора не закінчуються.

У свої 53 роки Стетхем не лише звір у тренажерному залі. Він також знає про важливість правильної дієти і дотримується тієї, яку створили спеціально для нього. З її допомогою можна привести себе у форму та наростити м'язи у найкоротші терміни.

Джейсон Стетхем – справжня зірка бойовиків / Інстаграм Джейсона Стетхема

При підготовці до фільмів мета Стетхема – збільшити або зберегти м'язову масу, прискорити метаболізм. Він віддає перевагу здоровим білкам і жирам, які є частиною меню актора. Саме воно доволі просте та може підлаштовуватися під кожну людину у залежності від її цілей і рівня.

Що їсть Джейсон Стетхем, щоб наростити м'язи?

Раніше Стетхем розповів, що його мета – підтримувати м'язову масу. Тому він споживає здорову, багату поживними речовинами їжу. Він намагається додати до раціону горіхи, рибу та курку.

Яким є його харчовий розпорядок дня?

Сніданок. Як правило, у Стетхема на сніданок фрукти, вівсянка, мюслі або яйця.

Обід. Актор каже, що він не веган, але з їжі він віддає перевагу овочам і рису. Також на обід він їсть суп. Не обходиться без повільних вуглеводів, необхідних для нарощення м'язової маси.

Вечеря. На вечерю він віддає перевагу стравам з високим вмістом білка. Тож Стетхем рекомендує обирати між куркою, рибою або м'ясом. Їх він поєднує з овочами або салатом.

Перекус. Деякі експерти рекомендують їсти близько 5 разів на день. Стетхем теж дотримується цих порад, пропонуючи перекуси між основними прийомами їжі. У його випадку мовиться про невеликі закуски з високим вмістом білка. Це, наприклад, горіхи або арахісове масло.



Раціон Джейсона Стетхема сповнений білками та корисними жирами / Фото Unsplash

Візьми на озброєння Тренування Джейсона Стетхема: як наростити м'язи за допомогою 6-денної програми

Підійди до питання харчування ґрунтовно. Правильний і збалансований раціон позитивно вплине на твою результативність під час тренувань. Варто також враховувати той факт, що розмір порції залежить від рівня активності та зросту.