Оказалось, что именно мужчин-феминистов женщины считают лучшими любовниками. Узнай, что заставляет делать эту категорию мужчин привлекательными в глазах представительниц прекрасной половины человечества.

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Феминизм – о гендерном равенстве

Мужчины могут ассоциировать себя с феминизмом, чтобы дистанцироваться от устаревших гендерных ролей, токсичных моделей мужественности. Более того: это позволяет им поставить четкую грань между собой и многими другими проблемами, связанными со стереотипами, с которыми до сих пор живет множество людей.

Социологи Макс Сток и Тина Фетнер, например, поставили вопрос, связанный с гендерным равенством в спальне. Мол, обеспокоены ли мужчины оргазмом партнера так же как собственным?

Мужчины-феминисты чаще занимаются сексом

Двое исследователей наблюдали, чем сексуальная жизнь мужчин-феминистов отличается от сексуальной жизни мужчин, которые заявляют о своей непричастности к феминизму. В частности, их интересовало по-разному ли они ведут себя во время секса?

Для этого они проанализировали подвыборку гетеросексуальных мужчин, которые идентифицируют себя как феминистов. Само же опрос проводился в Канаде. В нем задавали вопросы не только о сексуальности, но и о личном сексуальном поведении, сексуальном прошлом и политических и социальных ценностях.



Мужчины-феминисты чаще занимаются сексом, чем другие / Фото Unsplash

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Из всех опрошенных канадских гетеросексуалов только около 22% мужчин идентифицировали себя как феминистов. Большинство мужчин, около 60% заявили, что они не считают себя феминистами. И только 18% не уверены в своих мыслях по этому поводу. Исследование также показало, что мужчины-феминисты чаще имели средний и высокий уровень образования.

В целом же результаты опроса показывают, что мужчины-феминисты чаще занимаются сексом. Также они сообщали, что позже отдавались плотским утехам, если сравнивать с мужчинами, которые не считают себя феминистами.



Феминизм позволяет мужчинам заботиться о равенстве в получении удовольствия / Фото Unsplash

Секс у мужчин-феминистов другой

Также удалось выявить некоторые различия в подходе к партнеру и достижении удовольствия во время занятия сексом. Мужчины, которые утверждали, что они – феминисты, а также те, кто не был уверен в своей позиции, сообщали о более высоких показателях орального секса.

Мужчины-феминисты чаще делали своей партнерше куннилингус. Также они получали больше секса, чем другие. Да и наука давно подтвердила, что женское удовольствие проходит в основном через стимуляцию клитора. Хотя сам женский оргазм имеет по меньшей мере 7 типов. Мы убеждены, что ученые сейчас занимаются поиском новых.

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