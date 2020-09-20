Эта ночь однозначно будет жаркой, ведь мы расскажем тебе о новом посте Алены Омович, которую ласково называют украинской Ким Кардашьян. Не последнюю роль в этом сыграла любовь к совершенствованию своего тела с помощью хирургических вмешательств. Собственно, девушка который раз похвасталась новой грудью. И она, скажем честно, впечатляет.

Четыре месяца назад Алена Омович сделала маммопластику, чтобы ее роскошный бюст бил еще пышнее. Редакция Men 24 буквально зависла над этим фото, ведь оно заряжено на магнетизм.

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Красавица призналась, что с такой пышной грудью спать на спине может. Что хорошо. Но, жалуется, что не слишком удобно. Жаль в публикации не вспоминалось о сне на животе. И мы подозреваем, грудь явно не для того делаются, чтобы на ней сладко дремать.

"Как думаете, буду ли я еще что-то у себя менять?" – спросила Алена у комментаторов. Они решили поделиться мыслями и прокомментировать пышный бюст девушки:

"Ох, мне кажется, с такой грудью очень трудно";

"Выглядят, как пришитые шар ы , а не собственная грудь";

ы "А на боку и животе спать удобно?";

"А я думала, что это все свое";

"Алена, они выглядят так, словно ты – Каппадокия, а это два воздушных шара".

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