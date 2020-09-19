Модель Лексі Вуд, яка раніше зустрічалася з сином Девіда Бекхема Брукліном, виклала у мережу провокативне фото. На ньому красуня позує у спідній білизні від співачки Rihanna. Свої груди неймовірна дівчина прикриває долонями. Нумо дивитися!

Лексі Вуд, яка є моделлю агентства NEXT Management, а також зіркою Playboy, знялася в еротичній спідній білизні, над якою працювала співачка Rihanna. Men 24 пропонує глянути, що з того вийшло.

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Дівчина, котра торік розійшлася з Брукліном Бекхемом, не часто викладає у мережу такі світлини, тож одна з її останніх публікацій – справжнє свято для підписників і фанатів красуні.

Чарівна Лексі з 18 років знімається для обкладинок усіляких чоловічих журналів. А представників сильної половини людства вона спокушає не лише своїм ідеальним тілом, а й неймовірної краси обличчям з гострими вилицями.

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Наразі на 22-річну Лексі підписаний понад мільйон користувачів інстаграму. І з кожним днем ця цифра лише росте. Ми ж пропонуємо і тобі слідкувати за цією кралечкою. Вона однозначно того варта!