Альона Омович, яку в мережі називають українською Кім Кардашян, не стомлюється влаштовувати своїм підписникам еротичні провокації. Цього разу дівчина знялася в одних лише колготах у сіточку. Дивися на гаряче фото зірки мережі, яке вона виклала на своєму інстаграмі.

Українська Кардашян Альона Омович потішила своїх фанатів новим фото. Men 24 рекомендує глянути на світлину красуні.

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Зірка мережі Альона Омович знялася в однісіньких колготах. А сам пост вона підписала з властивою собі іронією та гумором: "Коли на зйомку взяла лише колготи, але знайшла вихід".

Підписники оцінили креативний підхід української Кардашян, засипавши її компліментами та теплими словами:

"Мені так в дитинстві бабуся натягала до вух";

"Сексі-сексі-сексі";

"Бабуся була б задоволена";

"О, Боже! Так гаряче";

"Краще б ти їх забула та фотографувалася голою. Потішила б чоловічу половину твоїх прихильників і отримала б сотню тисяч нових";

"Самка богомола";

"Це дуже чуттєво";

"Вийшло бомбово, одна з топових фотографій";

"Ти виглядаєш приголомшливо".

Але це ще не все. Також зірка мережі виклала світлину, на якій вона позує у прозорому боді, яке виграшно підкреслює її пишні форми:

Альона однозначно заслужила на твій лайк, тож не полінуйся поставити його під цим постом зірки мережі!

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