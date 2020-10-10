Алена Омович, которую в сети называют украинской Ким Кардашьян, не устает устраивать своим подписчикам эротические провокации. На этот раз девушка снялась в одних только колготках в сеточку. Смотри на горячее фото звезды сети, которое она выложила на своем инстаграме.

Украинская Кардашьян Алена Омович порадовала своих фанатов новым фото. Men 24 рекомендует взглянуть на фотографию красавицы.

Тебе понравится Самая провокационная участница "Супер Топ-модели по-украински" снялась топлес: горячее фото

Звезда сети Алена Омович снялась в одних лишь колготках. А сам пост она подписала с присущей ей иронией и юмором: "Когда на съемку взяла только колготы, но нашла выход" .

Читатели оценили творческий подход украинского Кардашьян, засыпав ее комплиментами и теплыми словами:

"Мне так в детстве бабушка натягивала до ушей";

"Секси-секси-секси";

"Бабушка была бы довольна";

"О, Боже! Так горячо";

"Лучше бы ты их забыла и фотографировалась обнаженной. Порадовала бы мужскую половину твоих поклонников и получила бы сотню тысяч новых";

"Самка богомола";

"Это очень чувственно";

"Получилось бомбово, одна из топовых фотографий";

"Ты выглядишь потрясающе".

Но это еще не все. Также звезда сети выложила фотографию, на какой она позирует в прозрачном боди, которое выигрышно подчеркивает ее пышные формы:

Алена однозначно заслужила твой лайк, поэтому не поленись поставить его под этим постом звезды сети!