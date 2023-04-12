Звісно, у тебе все одно з'являтиметься сивина і зморшки, і рухатися вже будеш не так швидко, як раніше, але – наука стверджує, що ти таки можеш дещо зробити, щоб сповільнити ці процеси. Наприклад, один експерт з Гарварду каже, що корисно перевести організм у режим виживання.

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Скільки фізичних вправ потрібно, щоб залишатися молодим

Такий режим не дає стати млявим, а клітинам – почати передчасно старіти. А також дослідники виявили, що є певні види фізичних вправ, які в правильних кількостях можуть суттєво вплинути на старіння.

За даними Health.com, фізичні вправи допомагають зміцнити м'язи, додають впевненості, запобігають розвитку певних захворювань і допомагають всьому організму залишатися у хорошому стані. Причому не потрібно робити занадто багато, щоб здобути антивіковий ефект.



Фізичні вправи не обернуть старіння, але можуть його сповільнити / Фото senivpetro@freepik

Звісно, фізичні вправи не обернуть процес старіння на зворотний напрямок, але вони можуть творити інші чудеса – наприклад, уповільнити старіння на клітинному рівні.

За даними The Guardian, від 10 до 20 хвилин вправ на день достатньо, щоб отримати ефект, але дуже важливим фактором є інтенсивність. Тож як хочеш бути здоровими або набрати м'язову масу, то маєш займатися щонайменше 30 хвилин на день.

Які вправи допомагають затримати старіння

Високоінтенсивні вправи – щотижня, збільшуючи частоту серцевих скорочень щонайменше до 80% від максимальної. Це означає, що потрібно дійти до моменту, коли вже буде неприємно. Інтенсивність активує інші механізми у твоєму тілі, ніж м'які вправи, а грамотне поєднання їх покращує загальну фізичну форму.

– щотижня, збільшуючи частоту серцевих скорочень щонайменше до 80% від максимальної. Це означає, що потрібно дійти до моменту, коли вже буде неприємно. Інтенсивність активує інші механізми у твоєму тілі, ніж м'які вправи, а грамотне поєднання їх покращує загальну фізичну форму. Хитрість у тому, щоб знайти цей правильний баланс: скажімо, 20% високої інтенсивності та 80% низької. Дослідження Університету Брінгема Янга стверджує, що високоінтенсивне кардіо важливе, і можна займатися бігом, плаванням, танцями або їздити на велосипеді.



Важливо знайти правильний баланс між м'якими та силовими вправами / Фото freepik