Конечно, у тебя все равно будет появляться седина и морщины, и двигаться уже будешь не так быстро, как раньше, но наука утверждает, что ты можешь кое-что сделать, чтобы замедлить эти процессы. К примеру, один эксперт из Гарварда говорит, что полезно перевести организм в режим выживания.

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Сколько физических упражнений нужно, чтобы оставаться молодым

Такой режим не дает стать вялым, а клеткам – начать преждевременно стареть. А также исследователи обнаружили, что есть определенные виды физических упражнений, которые в правильных количествах могут оказать существенное влияние на старение.

По данным Health.com, физические упражнения помогают укрепить мышцы, придают уверенности, предотвращают развитие определенных заболеваний и помогают всему организму оставаться в хорошем состоянии. Причем не нужно делать слишком много, чтобы получить антивозрастной эффект.



Физические упражнения не обратят старение, но могут его замедлить / Фото senivpetro@freepik

Конечно, физические упражнения не обратят процесс старения на другое направление, но они могут творить другие чудеса – например, замедлить старение на клеточном уровне.

По данным The Guardian, от 10 до 20 минут упражнений в день достаточно, чтобы получить эффект, но очень важным фактором является интенсивность. Так если хочешь быть здоровыми или набрать мышечную массу, то должен заниматься не менее 30 минут в день.

Какие упражнения помогают задержать старение

Высокоинтенсивные упражнения – еженедельно, увеличивая частоту сердечных сокращений к не менее 80% от максимальной. Это значит, что нужно дойти до того момента, когда уже будет неприятно. Интенсивность активирует другие механизмы в твоем теле, чем мягкие упражнения, а грамотное их сочетание улучшает общую физическую форму.

– еженедельно, увеличивая частоту сердечных сокращений к не менее 80% от максимальной. Это значит, что нужно дойти до того момента, когда уже будет неприятно. Интенсивность активирует другие механизмы в твоем теле, чем мягкие упражнения, а грамотное их сочетание улучшает общую физическую форму. Хитрость состоит в том, чтобы найти этот правильный баланс: скажем, 20% высокой интенсивности и 80% низкой. Исследование Университета Брингема Янга утверждает, что высокоинтенсивное кардио важно, и можно заниматься бегом, плаванием, танцами или ездить на велосипеде.



Важно найти правильный баланс между мягкими и силовыми упражнениями / Фото freepik