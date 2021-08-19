Щоб бути асом у сексі, недостатньо просто завчити кілька популярних позицій, а також вивчити ерогенні зони своєї партнерки. Варто також ретельно підготуватися до цього приємного заняття. А ці кілька порад однозначно допоможуть тобі у цьому!

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1. Розслабся

Секс – це не про досягнення оргазму у 100% випадків. Секс – не про те, щоб твоя партнерка кричала на весь під'їзд. Це про те, щоб ви удвох отримували задоволення від тілесної близькості. Тож потрібно навчитися відпустити усе, що вас турбує та відволікає.

Не дозволяй потрапити до спальні думкам про роботу, гроші або іншим питанням, які можуть викликати стрес. По-перше, це може негативно вплинути на твою ерекцію. По-друге, ти просто не можеш віддатися на повну процесу.

2. Годі недооцінювати ліжко

Звичайно ж, займатися сексом лише у ліжку – не найкраща ідея. Але це не означає, що потрібно конче ламати кухонний стіл, рвати шторки у душі або ж протирати оббивку у своєму автомобілі. Ліжко, як би це банально не звучало, досі залишається найкращим і найкомфортнішим місцем для заняття коханням.

Хороше та комфортне ліжко дозволить віддаватися пристрасті без зайвого травматизму, синців і перешкод. Ба більше: секс на ліжку теж може бути різноманітним. Тож не бійся експериментувати та пробувати щось нове.



Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що секс на ліжку – найкомфортніший / Фото Unsplash

3. Короткий секс не означає поганий

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Pfizer, у Франції середня тривалість статевого акту становить 20 хвилин. Це добре чи занадто мало? Звичайно ж, усі ми хочемо, щоб цей процес тривав якомога довше. Але варто розуміти, що це не завжди тотожно з задоволенням і насолодою.

Іноді достатньо кількох хвилин, щоб вам обом було максимально добре. А іноді десятки хвилин перетворюються на справжні тортури як для тебе, так і для твоєї партнерки.

Тож ми б рекомендували:

не забувати про прелюдію;

займатися сексом по кілька разів за вечір, але не по кілька годин за раз;

не зациклюватися на оргазмі, зважаючи на реакцію ваших тіл.

4. Не псуй усе

З одного боку нам рекомендують дізнаватися, чого хоче партнерка під час сексу. З іншого боку такий підхід може руйнувати усю магію між вами. Тож ми б пропонували не засипати її запитаннями перед походом до спальні. Просто бери і роби. Але водночас звертай увагу на реакції її тіла. Повір, ти відразу ж зрозумієш, що їй приносить задоволення, а що – ні!

5. Використовуй улюблені пози

Якщо вони працюють, і ви отримуєте задоволення, то навіщо винаходити велосипед? Не потрібно за раз міняти по 100500 разів позицію. Ця метушня може лише нашкодити. Натомість краще зосередитися на відчуттях та емоціях, які ви переживаєте під час сексу.



Використовуй ті позиції, які приносять вам обом задоволення / Фото Unsplash

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Не потрібно гнатися за різноманітністю та постійно пробувати щось нове. Нехай усе розвивається максимально органічно. Пізнавайте один одного, отримуйте задоволення від того, що вам дійсно подобається. А також пам'ятайте про те, що секс – не змагання. У цій дисципліні немає переможців!