Чтобы быть асом в сексе, недостаточно просто заучить несколько популярных позиций, а также изучить эрогенные зоны своей партнерши. Стоит также тщательно подготовиться к этому приятному занятию. А эти несколько советов однозначно помогут тебе в этом!

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1. Расслабься

Секс – это не про достижения оргазма в 100% случаев. Секс – не о том, чтобы твоя партнерша кричала на весь подъезд. Это о том, чтобы вы вдвоем получали удовольствие от телесной близости. Поэтому нужно научиться отпустить все, что вас беспокоит и отвлекает.

Не позволяй попасть в спальню мыслям о работе, деньгах или другим вопросам, которые могут вызвать стресс. Во-первых, это может негативно повлиять на твою эрекцию. Во-вторых, ты просто не можешь отдаться на полную процессу.

2. Хватит недооценивать кровать

Конечно же, заниматься сексом только в постели – не лучшая идея. Но это не значит что нужно сразу же ломать кухонный стол, рвать шторки в душе или протирать обивку в своем автомобиле. Кровать, как бы это банально не звучало, до сих пор остается лучшим и самым комфортным местом для занятия любовью.

Хорошая и комфортная кровать позволит предаваться страсти без лишнего травматизма, синяков и препятствий. Более того: секс на кровати тоже может быть разнообразным. Поэтому не бойся экспериментировать и пробовать что-то новое.



Никто не будет спорить с тем фактом, что секс на кровати – комфортный / Фото Unsplash

3. Краткий секс не значит плохой

Согласно опросу, проведенному по заказу Pfizer, во Франции средняя продолжительность полового акта составляет 20 минут. Это хорошо или слишком мало? Конечно же, все мы хотим, чтобы этот процесс продолжался как можно дольше. Но следует понимать, что это не всегда тождественно с удовольствием и наслаждением.

Иногда достаточно нескольких минут, чтобы вам обоим было максимально хорошо. А иногда десятки минут превращаются в настоящую пытку как для тебя, так и для твоей партнерши.

Поэтому мы бы рекомендовали:

не забывать о прелюдии;

заниматься сексом по несколько раз за вечер, но не по несколько часов за раз;

не зацикливаться на оргазме, учитывая реакцию ваших тел.

4. Не порть все

С одной стороны нам рекомендуют узнавать, чего хочет партнерша во время секса. С другой стороны такой подход может разрушать всю магию между вами. Поэтому мы бы предлагали не засыпать ее вопросами перед походом в спальню. Просто бери и делай. Но одновременно обращай внимание на реакции ее тела. Поверь, ты сразу же поймешь, что ей доставляет удовольствие, а что – нет!

5. Используй любимые позы

Если они работают, и вы получаете удовольствие, то зачем изобретать велосипед? Не нужно за раз менять по 100500 раз позицию. Эта возня может только навредить. Вместо этого лучше сосредоточиться на ощущениях и эмоциях, которые вы испытываете во время секса.



Используй те позиции, которые приносят вам обоим удовольствие / Фото Unsplash

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