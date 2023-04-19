Психолог Марк Траверс розповів, що існує низка випадків, коли підтримувати зв'язок з колишніми не варто. Це може стати причиною виникнення дуже складних і потенційно шкідливих ситуацій.

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Передовсім слід враховувати причину розриву стосунків, хто з вас ухвалив рішення їх припинити і які фактори відіграли ключову роль. Все це може стати підказкою, чи варто продовжувати спілкуватися надалі.

Чому не варто дружити з колишніми

Твоя колишня може бути неймовірною людиною. Та й дружба з нею може здатися тобі чудовою ідеєю. Але є ситуації, які стають червоними прапорцями. І їх слід розглянути.



Подумай, чи варто дружити зі своєю колишньою / Фото Drazen Zigic

1. Коли все незрозуміло

Тобі точно не варто дружити з колишніми, якщо ваші стосунки або те, куди вони рухаються, незрозумілі. Якщо розрив відбувся нещодавно і якщо один з вас думає, що все ще є шанс, що дружба може перерости у щось більше. Тобі потрібно мати чіткі межі та викласти всі карти на стіл, щоб уникнути плутанини та значно більшого болю або незручних моментів у довгостроковій перспективі.

2. Коли вона не дозволяє тобі рухатися далі

Дружба з колишніми може бути схожа на якір, який тримає тебе на одному місці. І він не дає тобі рухатися й отримати те, що ти дійсно хочеш від партнера. Важливо уникати оточення людей, які стримують тебе, які заважають рухатися та знаходити ті стосунки, яких ти хочеш. Особливо, якщо те місце, де ти зараз, не робить тебе щасливим.

3. Коли стосунки були токсичними

Токсичні стосунки дуже шкідливі, вони можуть зруйнувати твою впевненість, самооцінку та безпеку, підвищити рівень стресу та тривоги, а ще наповнюють тебе невпевненості у собі. Якщо причиною розриву стосунків була токсичність, то це важливий фактор, який слід враховувати, розглядаючи можливість дружби з колишньою партнеркою.

Якщо ви не спрацювалися як пара, стосунки змушували тебе постійно почуватися погано та пробуджували у тебе найгірші риси, ти повинен запитати себе: "Чому ти хочеш повернутися до них, навіть якщо це буде по-іншому?"



Дружити не варто, якщо у вас були токсичні стосунки / Фото wayhomestudio

4. Коли це впливає на нинішні стосунки

Підтримувати зв'язок з колишніми, бути близькими або навіть дружити – не найкраща ідея, якщо це впливає на нинішні стосунки. Адже такі контакти можуть стати причиною ревнощів, невпевненості у собі з боку твоєї нової партнерки.

Ти не повинен дозволяти минулим стосункам впливати на твої нинішні та руйнувати все, що ти вже встиг побудувати. Ти обов'язково повинен подумати, чи гарна ідея – підтримувати дружбу, якщо від цього може страждати твоя нова дівчина.

5. Коли ризик переважає переваги

Ти повинен спитати себе: "Що я ціную у цій дружбі, якої шкоди вона може завдати та які негативні емоції викликає?". Якщо дружба, чи то з колишніми, чи то з кимось іншим, впливає на тебе негативно, краще припинити її або бодай проаналізувати. Можливо, вона дійсно того варта, але вам потрібно буде пропрацювати моменти, які створюють дискомфорт.

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Дружити з колишньою чи ні – обирати тобі. Але щойно в тебе виникатиме така думка, прочитай поради психолога ще раз. Можливо, це врятує тебе від чергової помилки в житті.