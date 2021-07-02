Але... Чи дійсно потрібно мити обличчя щодня? Австралійські журналісти поспілкувалися з фахівцями, аби це з'ясувати.
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Як часто треба вмиватися
Відповідь не здивувала: так, умиватися треба щодня. Адже впродовж доби шкіра у природний спосіб виробляє жири, збирає на собі бруд та дрібні частки сміття із повсякденного життя.
- Умивання бодай раз на день дає змогу прибрати зі шкіри усе зайве!
- А отже – не тільки зменшити шанси травм та зневоднення, а й уповільнити процес старіння шкіри.
Умиватися треба щодня, тож таки знайди можливість / Фото unsplash
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Скільки часу потрібно вмиватися
Та недовго!
- Якщо ти будеш вмиватися зранку і ввечері, 10 секунд масажування обличчя миючим засобом цілком вистачить.
- Ну а змити водою і витертися рушником – то ж не годинна справа.
Це ж якась хвилина на день – не нехтуй умиванням / Фото unsplash
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