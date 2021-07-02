Но... Действительно ли нужно мыть лицо каждый день? Австралийские журналисты пообщались со специалистами, чтобы это выяснить.

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Как часто надо умываться

Ответ не удивил: да, умываться нужно ежедневно. Ведь в течение суток кожа естественным образом производит жиры, собирает на себе грязь и мелкие частицы мусора из повседневной жизни.

Умывание хотя бы раз в день позволяет убрать с кожи все лишнее!

А значит – не только уменьшить шансы травм и обезвоживания, но и замедлить процесс старения кожи.



Умываться надо ежедневно, поэтому таки найди возможность / Фото unsplash

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Сколько времени нужно умываться

Да недолго!

Если ты будешь умываться утром и вечером, 10 секунд массирования лица моющим средством вполне хватит.

Ну а смыть водой и вытереться полотенцем – это же не дело на час.



Это же какая-то минута на день – не пренебрегай умыванием / Фото unsplash