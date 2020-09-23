Зйомки популярного шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" тривають, тож не дивно, що його ведуча ділиться відео з-за лаштунків. Так Алла Костромічова на своїй сторінці в інстаграмі виклала відео, на якому вона демонструє модельне дефіле в образі сексуальної ковбойки.

Men 24 турботливо ділиться з тобою цим роликом і попереджає: на це відео з Аллою Костромічовою можна дивитися вічно, тож попроси когось, аби відібрав у тебе смартфон.

Тобі сподобається 47-річна Гайді Клум показала соковиті персики в мережі: голе фото топ-моделі

Моє альтер-его активно виривається назовні у новому сезоні,

– написала модель під цим постом.

Максимальний ефект досягається завдяки уповільненій зйомці, яка дозволяє сповна насолодитися ідеальним тілом ведучої проєкту. Не дарма ж під цим постом її підписники буквально засипали Аллу Костромічову компліментами:

"Мені здається, естетичний оргазм тут усі отримали";

"Це просто захват";

"Дуже круто, Алла";

"Історія іграшок тепер виглядає інакше";

"Оце секс";

"А це точно альтер-его?";

"Можна дивитися вічно";

"Не можу очей відірвати";

"Ці ноги... від землі до неба дістануть".

Дивися також "Це пожежа": Тіна Кароль похизувалася розкішними ніжками у відвертій сукні – еротичні фото

І правда, дивитися на це відео на повторі можна довго. Тож будь обережним, адже є всі шанси на ньому залипнути до самісінького ранку.