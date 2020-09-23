"Оргазм отримали всі": ведуча "Супер Топ-моделі по-українськи" показала своє альтер-его – відео
Зйомки популярного шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" тривають, тож не дивно, що його ведуча ділиться відео з-за лаштунків. Так Алла Костромічова на своїй сторінці в інстаграмі виклала відео, на якому вона демонструє модельне дефіле в образі сексуальної ковбойки.
Men 24 турботливо ділиться з тобою цим роликом і попереджає: на це відео з Аллою Костромічовою можна дивитися вічно, тож попроси когось, аби відібрав у тебе смартфон.
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Моє альтер-его активно виривається назовні у новому сезоні,
– написала модель під цим постом.
Максимальний ефект досягається завдяки уповільненій зйомці, яка дозволяє сповна насолодитися ідеальним тілом ведучої проєкту. Не дарма ж під цим постом її підписники буквально засипали Аллу Костромічову компліментами:
- "Мені здається, естетичний оргазм тут усі отримали";
- "Це просто захват";
- "Дуже круто, Алла";
- "Історія іграшок тепер виглядає інакше";
- "Оце секс";
- "А це точно альтер-его?";
- "Можна дивитися вічно";
- "Не можу очей відірвати";
- "Ці ноги... від землі до неба дістануть".
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І правда, дивитися на це відео на повторі можна довго. Тож будь обережним, адже є всі шанси на ньому залипнути до самісінького ранку.