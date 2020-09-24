Украинская ведущая без косметики показала, как проводит самоизоляцию: эротические фото топлес
Мы можем вечно смотреть на красивейших украинских девушек. Одной из них является очаровательная телеведущая и диджейка Даша Коломиец, которая выложила на своей странице в инстаграме серию соблазнительных фото. На них девушка показывает, как проводит самоизоляцию. И это эстетическое удовольствие.
Ведущая Даша Коломиец показала всем, что без косметики и лишней одежды можно выглядеть максимально привлекательно и вызывать только восторг. Men 24 делится с тобой серией этих фото, которые подарят эстетическое удовольствие.
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Даша подписала пост просто: "Пришел Сергей Сараханов с пленкой ко мне домой. За час вышло 100 кинокадров о моей изоляции. Ноль косметики, максимум смысла. Показать еще?"
Понятное дело, что ее подписчики попросили ведущую не останавливаться и засыпали ее комплиментами:
- "Волшебная";
- "Кайф";
- "Эти фото – любовь";
- "Атмосферно эмоционально".
А эту серию фото Даши Коломиец выложил сам фотограф, наслаждайся:
Нам настолько нравится естественная красота Даши Коломиец, что мы просто не можем удержать восторга. Милые девушки, мы знаем, что вы тоже нас читаете, вы и так чрезвычайно красивы. Не нужно слишком злоупотреблять косметикой, ведь мы и так вас очень сильно любим!
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