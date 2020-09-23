Съемки популярного шоу "Супер Топ-модели по-украински" продолжаются, поэтому не удивительно, что его ведущая делится видео из-за кулис. Так Алла Костромичова на своей странице в инстаграме выложила видео, на котором она демонстрирует модельное дефиле в образе сексуальной ковбойки.

Men 24 заботливо делится с тобой этим роликом и предупреждает: на это видео с Аллой Костромичовой можно смотреть вечно, поэтому попроси кого-то, чтобы отобрал у тебя смартфон.

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Мое альтер-эго активно вырывается наружу в новом сезоне,

– написала модель под этим постом.

Максимальный эффект достигается благодаря замедленной съемке, которая позволяет сполна насладиться идеальным телом ведущей проекта. Не зря же под этим постом ее подписчики буквально засыпали Аллу Костромичову комплиментами:

"Мне кажется, эстетический оргазм здесь все получили";

"Это просто восторг";

"Очень круто, Алла";

"История игрушек теперь выглядит иначе";

"Вот секс";

"А это точно альтер-эго?";

"Можно смотреть вечно";

"Не могу глаз оторвать";

"Эти ноги... от земли до неба достанет".

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