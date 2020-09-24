Кожен день як останній: романтичний стиль чоловічої моди з "Великого Гетсбі"
Фільм "Великий Гетсбі" з Леонардо Ді Капріо, знятий за романом Френсіса Фіцджеральда, сформував у чоловічій моді новий популярний стиль. До дня народження письменника Men 24 розповідає про те, як розкішні та романтичні 20-ті минулого століття перекочували у стильні чоловічі образи сучасності.
24 вересня, у день народження Френсіса Фіцджеральда – автора роману "Великий Гетсбі", Men 24 розповідає про те, як вплинув знятий за цим романом фільм на сучасну чоловічу моду.
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"Великий Гетсбі": фільм, який створив стиль в одязі
Френсіс Скотт Фіцджеральд народився 24 вересня 1896 року і прожив до 21 грудня 1940. Цей американський письменник – автор п'яти романів та кількох новел, але його магнус опус – безумовно "Великий Гетсбі".
- У 2013 році режисер Баз Лурманн випустив фільм за романом Фіцджеральда із Леонардо Ді Капріо та Тобі Магвайром в ролях. Стрічка мала суперечливі відгуки критиків та глядачів, але зібрала 351 мільйон доларів у прокаті при бюджеті у 105. Та особливість фільму не в цьому.
Актори створили у "Великому Гетсбі" яскраві образи / Кадр із фільму
Команда, яка над ним працювала, підійшла до відтворення Америки 20-х вкрай скрупульозно: вивчила архіви, тексти Фіцджеральда та інших письменників того часу, газети, фото – все, що змогла знайти. Тож створені акторами образи просто закохали у себе мільйони людей.
- Щодо чоловічих костюмів – то їх створювали за допомоги американської компанії Brooks Brothers. 1200 костюмів, цілком належних до епохи – це вам не жарти. Не дивно, що Кетрін Мартін (дружина режисера й художниця-постановниця "Великого Гетсбі") отримала Оскара за найкращий дизайн костюмів у цьому фільмі.
"Великий Гетсбі" став чудовим зразком того, як кіно впливає на формування моди / Кадр із фільму
Минуло сім років, а стиль Гетсбі в одязі та образах сучасних чоловіків досі популярний. Адже, як не крути, кіно помітно впливає на чоловічу моду теж, не лише на жіночу. Фільм "Великий Гетсбі" став чудовим зразком проникнення мистецтва у маси.
Що таке стиль Гетсбі
У США 20-х років минулого століття діяв сухий закон. Але ж алкоголь чи не з первісних часів – неодмінний атрибут життя людини. Тож заборона не працювала.
- 100 років тому в Америці процвітали продавці спиртних напоїв, які обходили закон. Популярними стали вкрай розкуті вечірки, дикі танці, легкі гроші й банди. Кримінальна романтика.
Америка 20-х – епоха джазу, гучних вечірок та алкоголю "з-під прилавка" / Кадр з фільму
Залучені до бутлегерського бізнесу (це якраз той продаж алкоголю "з-під прилавка") чоловіки тоді проживали кожен день як останній, адже це дійсно міг бути останній день в їхньому житті. Бізнес був вкрай небезпечним. Ні поліцейські, ні конкуренти не гребували кардинальними методами.
- Саме тому стиль Гетсбі – це прагнення до розкоші, дорогих тканин, шику. Але тут геть не мовиться про кричущу показовість чи про вульгарне багатство – ні. Мовиться про фактурні тканини глибоких цінних кольорів та дивовижної якості.
Костюм-трійка у стилі Гетсбі / Фото pinterest
Основні особливості знаменитого стилю Гетсбі
- Костюм трійка. Як правило, з розкішної й дорогої тканини, іноді з блиском.
- Жилетка костюма коротка, щоб не ховала шовкову сорочку і золотий годинник на ланцюжку.
- Жилет шиють із більш розкішних і багатих тканин, ніж піджак та брюки (парча, оксамит, атлас).
- Смокінг – для парадного виходу. Це мастхев. Стиль Гетсбі без смокінга не існує.
- Колір костюмів – здебільшого монохромний. На літо світлі, коли холодніше – з темної вовни.
- Клітинку вважають певною екстравагантністю, з таким зазвичай у люди не виходять.
- Штани – короткі, обов'язкові стрілки, завужені, трохи завищена талія. Стримані кольори класичних відтінків.
- Канотьє з соломи – модний і стильний капелюх на літо.
- Сорочка – приталена. Комір може бути контрастного кольору.
- Взуття – класичне в англійському стилі, дербі або оксфорди, лаковані лофери.
- З кольорами можна побавитися в аксесуарах – краватки й метелики дозволено мати чудернацькі.
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