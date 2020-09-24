Фильм "Великий Гэтсби" с Леонардо Ди Каприо, снятый по роману Фрэнсиса Фицджеральда, сформировал в мужской моде новый популярный стиль. Ко дню рождения писателя Men 24 рассказывает о том, как роскошные и романтические 20-е прошлого века перекочевали в стильные мужские образы современности.

24 сентября, в день рождения Фрэнсиса Фицджеральда – автора романа "Великий Гэтсби", Men 24 рассказывает о том, как повлиял снятый по этому роману фильм на современную мужскую моду.

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"Великий Гэтсби": фильм, который создал стиль в одежде

Фрэнсис Скотт Фицджеральд родился 24 сентября 1896 и прожил до 21 декабря 1940. Этот американский писатель – автор пяти романов и нескольких новелл, но его магнус опус – безусловно "Великий Гэтсби".

В 2013 году режиссер Баз Лурманн выпустил фильм по роману Фицджеральда с Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайром в ролях. Лента имела противоречивые отзывы критиков и зрителей, но собрала 351 миллионов долларов в прокате при бюджете в 105. Но особенность фильма не в этом.



Актеры создали в "Великом Гэтсби" яркие образы / Кадр из фильма

Команда, которая над ним работала, подошла к воспроизводству Америки 20-х крайне скрупулезно: изучила архивы, тексты Фицджеральда и других писателей того времени, газеты, фото – все, что смогла найти. Поэтому созданные актерами образы просто влюбили в себя миллионы людей.

Касаемо мужских костюмов – их создавали с помощью американской компании Brooks Brothers. 1200 костюмов, полностью соответствующих эпохе – это вам не шутки. Неудивительно, что Кэтрин Мартин (жена режиссера и художник-постановщик "Великого Гэтсби") получила Оскара за лучший дизайн костюмов в этом фильме.



"Великий Гэтсби" стал прекрасным образцом того, как кино влияет на формирование моды / Кадр из фильма

Прошло семь лет, а стиль Гэтсби в одежде и образах современных мужчин до сих пор популярен. Ведь, как ни крути, кино заметно влияет на мужскую моду тоже, не только на женскую. Фильм "Великий Гэтсби" стал замечательным образцом проникновения искусства в массы.

Что такое стиль Гэтсби

В США 20-х годов прошлого века действовал сухой закон. Но ведь алкоголь чуть ли не с первобытных времен – непременный атрибут жизни человека . Поэтому запрет не работал.

100 лет назад в Америке процветали продавцы спиртных напитков, которые обходили закон. Популярными стали крайне раскованные вечеринки , дикие танцы, легкие деньги и банды. Криминальная романтика.



Америка 20-х – эпоха джаза, шумных вечеринок и алкоголя "из-под прилавка" / Кадр из фильма

Привлеченные к бутлегерскому бизнесу (это как раз та продажа алкоголя "из-под прилавка") мужчины тогда проживали каждый день как последний, ведь это действительно мог быть последний день в их жизни. Бизнес был крайне опасным. Ни полицейские, ни конкуренты не гнушались кардинальных методов.

Именно поэтому стиль Гэтсби – это стремление к роскоши , дорогим тканям, шику. Но здесь совсем не идет речь о вопиющей показушности или о вульгарном богатстве – нет. Речь о фактурных тканях глубоких ценных цветов и удивительного качества.



Костюм-тройка в стиле Гэтсби / Фото pinterest

Основные особенности знаменитого стиля Гэтсби

Костюм тройка. Как правило, из роскошной и дорогой ткани, иногда с блеском.

Жилетка костюма короткая, чтобы не прятала шелковую рубашку и золотые часы на цепочке.

Жилет шьют из более роскошных и богатых тканей, чем пиджак и брюки (парча, бархат, атлас).

Смокинг – для парадного выхода. Это мастхэв. Стиль Гэтсби без смокинга не существует.

Цвет костюмов – в основном монохромный. На лето светлые, когда холоднее – из темной шерсти.

Клеточку считают определенной экстравагантностью, с таким обычно в люди не выходят.

Брюки – короткие, обязательны стрелки, зауженные, немного завышенная талия. Сдержанные цвета классических оттенков.

Канотье из соломы – модная и стильная шляпа на лето.

Рубашка – приталенная. Воротник может быть контрастного цвета.

Обувь – классическое в английском стиле, дерби или оксфорды, лакированные лоферы.

С цветами можно поиграть в аксессуарах – галстуки и бабочки разрешено иметь вычурные.