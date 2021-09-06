Візьми на озброєння цей 30-секундний трюк. Гарантуємо, він допоможе тобі не лише краще почуватися, а й подарує заряд енергії для нових звершень.
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"Якщо стегна не сильні або м'язи навколо стегон, сідниці не сильні, то нижня частина спини намагається компенсувати це, і це проблема. Ми хочемо, щоб поперек був сильним і стабільним", – каже він.
Як за 30 секунд приборкати біль у попереку
Яка його тактика збереження сильного попереку? Зворотне гіперрозгинання, вправа для нижньої частини тіла, яке виконується лежачи обличчям вниз на краю лави або ліжка. У цьому випадку ти витягуєш нижню частину тіла у просторі.
"Причина, через яку я використовую його та закликаю вас використовувати цей рух щодня, полягає в тому, що вам потрібно зміцнити поперек. Ці м'язи недостатньо сильні", – підкреслює тренер.
Цією силою, додає він, потрібно керувати від низу до верху – буквально, починаючи з сідниць.
"Спочатку стисність разом сідничні м'язи в розгинанні, а решту підійміть, використовуючи нижню частину спини вгору", – додає він.
Дивися на відео, як виконувати трюк від Джеффа Кавальєра:
- Він рекомендує виконувати 1 підхід якісних повторень вранці і ще 1 підхід удень.
"У міру того, як ви накопичуєте більше цих високоякісних повторень, я гарантую вам, що якщо у вас зараз біль у спині, викликана м'язовою слабкістю, ваші проблеми зникнуть", – зауважує Кавальєр.
Візьми на озброєння цей трюк. З його допомогою ти зможеш не лише прокачати м'язи попереку, а й позбутися неприємних болісних відчуттів.
Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради:
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