Візьми на озброєння цей 30-секундний трюк. Гарантуємо, він допоможе тобі не лише краще почуватися, а й подарує заряд енергії для нових звершень.

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"Якщо стегна не сильні або м'язи навколо стегон, сідниці не сильні, то нижня частина спини намагається компенсувати це, і це проблема. Ми хочемо, щоб поперек був сильним і стабільним", – каже він.

Як за 30 секунд приборкати біль у попереку

Яка його тактика збереження сильного попереку? Зворотне гіперрозгинання, вправа для нижньої частини тіла, яке виконується лежачи обличчям вниз на краю лави або ліжка. У цьому випадку ти витягуєш нижню частину тіла у просторі.

"Причина, через яку я використовую його та закликаю вас використовувати цей рух щодня, полягає в тому, що вам потрібно зміцнити поперек. Ці м'язи недостатньо сильні", – підкреслює тренер.

Цією силою, додає він, потрібно керувати від низу до верху – буквально, починаючи з сідниць.

"Спочатку стисність разом сідничні м'язи в розгинанні, а решту підійміть, використовуючи нижню частину спини вгору", – додає він.

Дивися на відео, як виконувати трюк від Джеффа Кавальєра:

Він рекомендує виконувати 1 підхід якісних повторень вранці і ще 1 підхід удень.

"У міру того, як ви накопичуєте більше цих високоякісних повторень, я гарантую вам, що якщо у вас зараз біль у спині, викликана м'язовою слабкістю, ваші проблеми зникнуть", – зауважує Кавальєр.

Візьми на озброєння цей трюк. З його допомогою ти зможеш не лише прокачати м'язи попереку, а й позбутися неприємних болісних відчуттів.

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: