Вершкова панакота з сорбетом з горілки і коктейль Bold and Bloody: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт вершкової панакоти з сорбетом з горілки, а також алкогольного коктейлю Bold and Bloody.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати вершкову панакоту з сорбетом з горілки, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Bold and Bloody від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

– шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що сорбет у десерті був створений на основі горілки Nemiroff Bold Orange. Випарувавши горілку, ми отримали лише смак, який і став основою для сорбету. Шоколадний бісквіт доповнює та пом'якшує солодкий смак горілки та надає пряності.

Вершкова панакота з сорбетом з горілки і цитрусів

Інгредієнти на 10 порцій:

Молоко – 250 грамів

Вершки – 250 грамів

Ваніль стручкова – 2 грами

Жовтки курячі – 5 штук (збиті з цукром)

Цукор – 150 грамів

Желатин – 10 грамів

Nemiroff Bold Orange – 50 грамів

Цукор тростинний – 150 грамів

Фреш червоного сицилійського апельсина – 150 грамів

Меренга



Вершкову панакоту готуємо на основі смакової горілки Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff

Для бісквіту: молоко – 125 грамів, яблучний оцет – 3 грами, сода – 5 грамів, какао – 90 грамів, вода – 130 грамів + 20 грамів для бісквіта, яйця – 5 штук, цукор – 200 грамів, лимонна кислота – 1 грам, соняшникова олія – 100 грамів, борошно – 140 грамів, сіль – 2 грами.

Приготування вершкової панакоти з сорбетом з горілки:

Панакота. Молоко з вершками та ваніллю закип'ятити та збити до піни. Окремо збити жовтки з цукром. Охолоди молоко з вершками до 60°C, влий піну з жовтків. Усе поєднай. В отриману суміш додай желатин і стабілізуй 24 години (дай охолонути).

Сорбет. Nemiroff Bold Orange, тростинний цукор і фреш закип'яти та випаруй 2 рази, до появи густої консистенції. Заморозь.

Шоколадний бісквіт:

Крок 1. Змішай молоко, оцет, залиш на 15 хвилин. Після цього додай соду. Крок 2. Додай какао і воду. Прогрій і охолоди до кімнатної температури. Яйця збий до пишної піни з цукром і додай води. Доведи до 85°C та додай лимонну кислоту, одне збите яйце, соняшникову олію, борошно, сіль. Перемішай. Додай молоко і какао (Крок 1 та Крок 2). Випікай при температурі 180°C протягом 15 хвилин у глибокій мисці (5 сантиметрів).

Збираємо страву: Виклади на дно тарілки панакоту, зверху поклади кульку сорбету. Збоку виклади шоколадний бісквіт. Нарий десерт тонкою меренгою.

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Подавати вершкову панакоту з сорбетом з горілки ми рекомендуємо з коктейлем Bold and Bloody від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. Цитрусовий десерт Аіка надихнув її на створення коктейлю з різними текстурами та цитрусовими моносмаками. У ньому ти зможеш відчути апельсин у різних формах, ароматах і консистенціях. Сам коктейль складається з двох частин. Перша алкогольна: Nemiroff Bold Orange – пряний, восковий і соковитий, бітер апельсина, лікер з червоного апельсина, сухий херес і американський аперитив з цитрусовими нотками. Друга частина коктейлю безалкогольна: це піна з османтуса.



Подавати десерт рекомендуємо з алкогольним коктейлем Bold and Bloody / Фото Nemiroff

Приготування алкогольного коктейлю Bold and Bloody

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange – 30 мілілітрів

Херес Sandeman Fino – 10 мілілітрів

Аперитив Cocchi Americano Aperetivo – 20 мілілітрів

Лікер Solerno Blood Orange – 10 мілілітрів

Бітер з апельсина – 10 крапель

Для піни: бітер Amaro Montenegro, османтус, апельсинова вода, ванільне соєве молоко.

Приготування коктейлю Bold and Bloody:

Налий у бокал смакову горілку Nemiroff Bold Orange, херес, аперитив, лікер, бітер з апельсина. Перемішай. Зверху прикрась коктейль піною з османтуса. Насолоджуйся!

Смакуй Bold and Bloody і вершковою панакотою з сорбетом з горілки у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.



Долучайся до культури фудпейрингу разом з брендом Nemiroff / Фото Nemiroff

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