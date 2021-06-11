Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить сливочную панакоту с сорбетом из водки, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Bold and Bloody от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что сорбет в десерте был создан на основе водки Nemiroff Bold Orange. Испарив водку, мы получили только вкус, который и стал основой для сорбета. Шоколадный бисквит дополняет и смягчает сладкий вкус водки и предоставляет пряности.

Сливочная панакота с сорбетом из водки и цитрусов

Ингредиенты на 10 порций:

Молоко – 250 граммов

Сливки – 250 граммов

Ваниль стручковая – 2 грамма

Желтки куриные – 5 штук (взбитые с сахаром)

Сахар – 150 граммов

Желатин – 10 г

Nemiroff Bold Orange – 50 граммов

Сахар тростниковый – 150 граммов

Фреш красного сицилийского апельсина – 150 граммов

Меренга



Сливочную панакота готовим на основе вкусовой водки Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff

Для бисквита: молоко – 125 граммов, яблочный уксус – 3 грамма, сода – 5 граммов, какао – 90 граммов, вода – 130 граммов + 20 граммов для бисквита, яйца – 5 штук, сахар – 200 граммов, лимонная кислота – 1 грамм, подсолнечное масло – 100 граммов, мука – 140 граммов, соль – 2 грамма.

Приготовление сливочной панакоты с сорбетом из водки:

Панакота. Молоко со сливками и ванилью вскипятить и взбить до пены. Отдельно взбить желтки с сахаром. Охлади молоко со сливками до 60 °C, влей пену из желтков. Все соедини. В полученную смесь добавьте желатин и стабилизируй 24 часа (дай остыть).

Сорбет. Nemiroff Bold Orange, тростниковый сахар и фреш нужно накипятить и испарить 2 раза, до появления густой консистенции. Отправляй в морозильник.

Шоколадный бисквит:

Шаг 1. Смешай молоко, уксус, оставь на 15 минут. После этого добавь соду. Шаг 2. Добавь какао и воду. Прогрей и охлади до комнатной температуры. Яйца взбей до пышной пены с сахаром и добавь воды. Доведи до 85 °C и добавь лимонную кислоту, одно взбитое яйцо, подсолнечное масло, муку, соль. Перемешай. Добавь молоко и какао (Шаг 1 и Шаг 2). Выпекай при температуре 180 °C в течение 15 минут в глубокой миске (5 сантиметров).

Собираем блюдо: Выложи на дно тарелки панакоту, сверху положи шарик сорбета. Сбоку положи шоколадный бисквит. Покрой десерт тонкой меренгой.

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Подавать сливочную панакоту с сорбетом из водки мы рекомендуем с коктейлем Bold and Bloody от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. Цитрусовый десерт Аика вдохновил ее на создание коктейля с различными текстурами и цитрусовыми моновкусами. В нем ты сможешь почувствовать апельсин в разных формах, ароматах и консистенции. Сам коктейль состоит из двух частей. Первая алкогольная: Nemiroff Bold Orange – пряный, восковой и сочный, битер апельсина, ликер из красного апельсина, сухой херес и американский аперитив с цитрусовыми нотками. Вторая часть коктейля безалкогольная: это пена из османтуса.



Подавать десерт рекомендуем с алкогольным коктейлем Bold and Bloody / Фото Nemiroff

Приготовление алкогольного коктейля Bold and Bloody

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 30 миллилитров

Херес Sandeman Fino – 10 миллилитров

Аперитив Cocchi Americano Aperetivo – 20 миллилитров

Ликер Solerno Blood Orange – 10 миллилитров

Битер из апельсина – 10 капель

Для пены: битер Amaro Montenegro, османтус, апельсиновая вода, ванильное соевое молоко.

Приготовление коктейля Bold and Bloody:

Налей в бокал вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, херес, аперитив, ликер, битер с апельсина. Перемешай. Сверху укрась коктейль пеной с османтуса. Приятного аппетита!

Наслаждайся Bold and Bloody и сливочной панакотой с сорбетом из водки в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.



Присоединяйся к культуре фудпейринга вместе с брендом Nemiroff / Фото Nemiroff