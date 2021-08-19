Якщо раніше він виконував 300 присідань та 300 відтискань протягом 30 днів, то цього разу уся увага прикута скручуванням. Нам уже самим дуже цікаво, наскільки сильно зміниться його фактура після свіженького виклику!

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Чи з'являться 6 кубиків преса після 300 скручувань протягом 30 днів

"Повний діапазон рухів насправді дуже короткий. В основному – згинання до максимуму, на який ти можеш не підіймати стегна. Я не знаю, чого очікувати, але я з нетерпінням очікую, коли виросте мій прес", – каже він на початку виклику.

Еван Чжан пояснює, що він виконує свої повторення протягом кожного дня, замість того, щоб намагатися виконувати усі 300 скручувань за "один постріл". Воно й не дивно, адже другий варіант викликав би виснаження дуже і дуже скоро.

Для початку він розбиває скручування на 10 підходів по 30 повторень, але з плином місяця його витривалість зростає – до 50 упевнених повторень за раз.

"Я б не сказав, що це легко. Але це найменш складне 30-денне завдання з усіх, які я виконував. Мій прес може повністю відновлюватися після кожного дня з 300 скручуваннями", – зауважує він.

Результати 30-денного виклику

За місяць талія Чжана зменшилася в обсязі з 79 до 78 сантиметрів.

Він також втратив близько 0,5 кілограма ваги.

А ще наш герой задоволений видимими фізичними результатами.

"Мій прес виглядає трохи більш випуклим, трохи більш окресленим і трохи більш підтягнутим. Багато-багато скручувань насправді не спалює багато калорій. Це в основному для підвищення витривалості м'язів і збільшення обсягу преса", – додає він у кінці ролика.

Дивися, як 300 скручувань протягом 30 днів змінили нашого героя:

Ти теж можеш кинути собі такий виклик. Ми, звичайно ж, не гарантуємо миттєву появу шести кубиків преса. Але точно можемо запевнити, що у тебе зросте витривалість, а також сила. А це уже точно надихатиме не зупинятися на шляху створення тіла своєї мрії!

Накачати прес можна не лише за допомогою скручувань: