Пока наши блогеры и звезды отдают предпочтение позиции "вне политики", в США ситуация совсем иная. Представители шоу-бизнеса и киноиндустрии призывают людей не игнорировать выборы. К ним присоединяются и блогеры. Одна из них – Тана Монжо, которая обещает отправлять каждому, кто проголосует за Байдена, свое голое фото.

Наша новая героиня – Тана Монжо. Она ютуб-блогерша, на чей канал подписались более 4,5 миллиона пользователей сети. Также красавица активно ведет свой инстаграм. И на днях там появился провокационный пост, вызвавший волну возмущения и оживленное обсуждение. Смотри на Men 24 , что же такого сделала Тана.

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Тана решила привлечь американцев к избирательному процессу. Для этого она пообещала каждому, кто проголосует за Джо Байдена – соперника Дональда Трампа в президентской гонке 2020 – отправить свое голое фото .

Свое фото в сети она сопровождала такими словами: "Мне нравится видеть настолько много людей, которые хотят перемен так же сильно, как и я. Вам не нужна моя задница, чтобы знать, что правильно для Америки, поэтому идите голосовать" .

Креативная предвыборная кампания, если можно ее так обозвать, называется Booty for Biden ("Ягодицы за Байдена"). Сама девушка признается, что получила более 10 000 сообщений. И это число только растет.

Отметим, что соответствующие сообщение может стать причиной появления ряда проблем с законом для Тани . Начнем с того, что передачу голых фото могут трактовать как покупку голосов избирателей. В США за такое "светит" до двух лет заключения. Также в 16 штатах страны запрещено делать фотографии бюллетеней. Поэтому, блогерша призывает, желающих получить ее пикантную фотографию, нарушать действующее законодательство.

Мы не призываем нарушать вас закон, но настоятельно рекомендуем посмотреть, что же еще постит на своей странице в инстаграме дерзкая блогерша-агитаторша: