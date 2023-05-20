Наша героїня на умовах анонімності розповіла, що їй дав перехід на відкриті стосунки. Вона відверто поділилася власним досвідом і пояснила, чому у її парі віддали перевагу такому формату.

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Якби ви запитали мене 2 роки тому, що ви думаєте про відкриті стосунки? Я б обурилася і здригнулася від самої думки про це. Але зараз, 2 роки потому, я перебуваю у відкритих стосунках з незнайомцем, а мій чоловік добре знає про мої авантюрні нахили,

– каже вона.

На відкриті стосунки погодилися двоє

За словами жінки, її чоловік дав згоду на імпульсивні бажання. Водночас вона зізналася, що ніколи не думала, що буде не моногамною. Вона зрозуміла, що дійшла до того етапу, коли з'явилося прагнення експериментувати та краще розуміти себе та свої бажання. Тому вона й пішла на відкриті стосунки.



Жінка вирішила краще розуміти себе та свої бажання / Фото gpointstudio

1. Між ними хороша комунікація

Героїня зауважила, що змогла бути у відкритих стосунках тільки тому, що вони з чоловіком дуже добре спілкуються один з одним. Для того, щоб підтримувати ці стосунки, вони повинні говорити один з одним дуже прозоро і чесно. Якщо між ними є брехня, секрети та таємниці, то все буде скінчено.

2. У шлюбі є місце для довіри

"Наш шлюб побудований на довірі та чесності. Я ніколи не брехала чоловікові про свої наміри. Я чітко пояснювала, чому я хочу спробувати відкриті стосунки", – зазначила вона.

Її чоловік також не приховував, чим він займався або яким авантюрним пригодам віддавався. Вони удвох відчувають себе досить комфортно, ділячись усім один з одним.

3. Ідея немоногамії заінтригувала обох

"Ми змогли бути у відкритих стосунках тільки тому, що ми обидва були на одній хвилі, коли мова йшла про стосунки з різними партнерами. Ми обоє хотіли зрозуміти концепцію немоногамії та її вплив на наш шлюб. Щойно ми розповіли один одному про свої бажання, ми змогли переступити через моногамію", – додала вона.



Ідея немоногамії подобалася їхній парі / Фото gpointstudio

4. Сексуальне життя не збігається

Вона також зізналася, що їхнє сексуальне життя абсолютно не збігалося. У них різні лібідо та різні сексуальні темпераменти. І всі їхні намагання не дозволили отримати той спектр задоволення, який вони хотіли.

Ми дуже любили один одного, але секс один з одним був просто жахливим. Тож, щоб задовольнити наші сексуальні потреби, нам залишалося лише звернутися до інших,

– зазначила вона.

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Відкриті стосунки – усвідомлене рішення. Якщо у вашій парі виникає така ідея, то потрібно про неї поговорити. Вам слід буде окреслити червоні лінії, щоб зрозуміти, що можна, а що – ні. Щоб це не мало негативного впливу на вашу пару.