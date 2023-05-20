Наша героиня на условиях анонимности рассказала, что ей дал переход к открытым отношениям. Она откровенно поделилась собственным опытом и объяснила, почему в ее паре предпочли такой формат.

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Если бы вы спросили меня два года назад, что вы думаете об открытых отношениях? Я бы возмутилась и вздрогнула от самого мнения об этом. Но сейчас, 2 года спустя, я нахожусь в открытых отношениях с незнакомцем, а мой муж хорошо знает о моих авантюрных наклонностях,

– говорит она.

На открытые отношения согласились двое

По словам женщины, ее супруг дал согласие на импульсивные желания. В то же время, она призналась, что никогда не думала, что будет не моногамной. Она поняла, что дошла до того этапа, когда появилось стремление экспериментировать и лучше понимать себя и свои желания. Потому она и пошла на открытые отношения.



Женщина решила лучше понимать себя и свои желания / Фото gpointstudio

1. Между ними хорошая коммуникация

Героиня заметила, что смогла быть в открытых отношениях только потому, что они с мужем очень хорошо общаются друг с другом. Для того чтобы поддерживать эти отношения, они должны говорить друг с другом очень прозрачно и честно. Если между ними есть ложь, секреты и тайны, то все будет кончено.

2. В браке есть место для доверия

"Наш брак построен на доверии и честности. Я никогда не врала мужу о своих намерениях. Я четко объясняла, почему я хочу попробовать открытые отношения", – отметила она.

Ее муж тоже не скрывал, чем он занимался или каким авантюрным приключениям отдавался. Они вдвоем чувствуют себя достаточно комфортно, делясь всем друг с другом.

3. Идея немоногамии заинтриговала обоих

"Мы смогли быть в открытых отношениях только потому, что мы оба были на одной волне, когда речь шла об отношениях с разными партнерами. Мы оба хотели понять концепцию немоногамии и ее влияние на наш брак. Как только мы рассказали друг другу о своих желаниях, мы смогли переступить через моногамию", – добавила она.



Идея немоногамии нравилась их паре / Фото gpointstudio

4. Сексуальная жизнь не совпадает

Она также призналась, что их сексуальная жизнь совершенно не совпадала. У них разные либидо и разные сексуальные темпераменты. И все их попытки не позволили получить тот спектр удовольствия, который они хотели.

Мы очень любили друг друга, но секс друг с другом был просто ужасающим. Чтобы удовлетворить наши сексуальные потребности, нам оставалось лишь обратиться к другим,

– отметила она.

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Открытые отношения – осознанное решение. Если у вашей пары возникает такая идея, то нужно о ней поговорить. Вам предстоит очертить красные линии, чтобы понять, что можно, а что – нет. Чтобы это не оказало негативного влияния на вашу пару.