Достаточно поставить девушке только один вопрос, чтобы узнать, о ее предпочтениях в сексе. Спойлер: он появился не благодаря кропотливой работе сотни ученых. Но это не мешает его поставить.

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Итак, мы предлагаем спросить девушку на свидание о том, во сколько она ложится спать.

Оказалось, что дамы, которые ложились спать поздно были более раскованными в постели чем те, кто предпочитал ранним подъемам. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в книге "Личность и индивидуальные различия". Ученые также обнаружили, что позднее засыпание и, соответственно, пробуждения сигнализируют о большей открытости к случайному сексу.

Поэтому можешь смело воспользоваться этим вопросом, если хочешь найти себе подругу на одну ночь. Но мы сразу же должны отметить, что не все девушки-совы могут сразу же согласиться на случайную интрижку. Впрочем, ничто не мешает тебе задать вопрос. А после получения положительного для себя ответа прозондировать почву.



Спроси девушку при знакомстве, когда она ложится спать / Фото Unsplash

"Женщины, которые ищут свидания на одну ночь, обычно делают это вечером. Потому что именно тогда происходит большое количество социальных действий", – наиболее очевидное объяснение, по мнению автора исследования Конрада Янковский.

Кроме того, мужчины от природы считаются вечерними созданиями. Поэтому и сексуальная активность у нас приходится именно на вторую половину дня. И это хорошо понимают девушки.