Виктория Маремуха, финалистка популярного реалити "Супермодель по-украински" показала своим подписчикам результаты часов, проведенных в спортзале. Девушка выложила в сеть фото, на котором она позирует полностью обнаженной. Отметим, что ее старания не прошли даром.

На Men 24 появилась очередная порция красоты. На этот раз под нашим прицелом финалистка популярного шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха.

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Модель призналась, что до этого никогда не снималась полностью обнаженной: "Моя первая фотосессия в стиле ню. И мне понравилось ..."

Над фотографиями Виктории Маремухи работала фотограф Ирина Руль. Девушка признается, что модель покорила ее. Поэтому мы поделимся не только кадром от финалистки шоу. Также ми покажем вам фото, какие на своей странице опубликовала фотограф, которая работала с ней.

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К слову, откровенное фото Виктории Маремухи чрезвычайно пришлось по душе ее подписчикам. Они просто не могли сдерживать восторга:

"Безумно красивое тело и фото",

"Красивое фото. И не выглядит вульгарно. Искусство. Столько красоты, нежности, загадочности",

"Оооо, горячее принесли"

"Единственный минус этого фото, что оно в инстаграме, а не на обложке какого-то глянца типа Maxim или Playboy".