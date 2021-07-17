Чуттєвий кадр красуні за лічені години зібрав тисячі лайків від її підписників. Воно й не дивно, адже ця світлина Віки Маремухи викликає непідробний захват.

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Не обійшлося також і без коментарів і компліментів, які моделі залишили її прихильники. За хорошою традицією лови найкращі з них, а також не полінуйся щось написати теж:

"Елегантна";

"Вау, яка фотографія";

"Розкішна";

"Яка краса";

"Це просто полум'я";

"Натяк на вагітність, чи то просто така поза?";

"Просто неймовірна";

"Груди – вогонь".

Віка Маремуха захоплює. Кожен її кадр з фотосесій – справжній витвір мистецтва. Тож ми буквально закликаємо підписатися на модель. На її сторінці в інстаграмі – гарантуємо – буде ще чимало гарячих кадрів!

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