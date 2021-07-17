Чувственный кадр красавицы за считанные часы собрал тысячи лайков от ее подписчиков. Оно и не удивительно, ведь эта фотография Вики Маремухи вызывает неподдельный восторг.
Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире
Не обошлось также и без комментариев и комплиментов, какие модели оставили ее поклонники. По хорошей традиции лови лучшие из них, а также не поленись что-то написать тоже:
- "Элегантная";
- "Вау, какая фотография";
- "Роскошная";
- "Какая красота";
- "Это просто пламя";
- "Намек на беременность, или просто такая поза?";
- "Просто невероятная";
- "Грудь – огонь".
Вика Маремуха захватывает. Каждый ее кадр из фотосессий – настоящее произведение искусства. Поэтому мы буквально призываем подписаться на модель. На ее странице в инстаграме – гарантируем – будет еще немало горячих кадров!
Наслаждайся Селена Гомес в купальнике, а Эмили Ратаковски – топлес: горячие фото зарубежных звезд 18+