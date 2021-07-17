Чувственный кадр красавицы за считанные часы собрал тысячи лайков от ее подписчиков. Оно и не удивительно, ведь эта фотография Вики Маремухи вызывает неподдельный восторг.

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Не обошлось также и без комментариев и комплиментов, какие модели оставили ее поклонники. По хорошей традиции лови лучшие из них, а также не поленись что-то написать тоже:

"Элегантная";

"Вау, какая фотография";

"Роскошная";

"Какая красота";

"Это просто пламя";

"Намек на беременность, или просто такая поза?";

"Просто невероятная";

"Грудь – огонь".

Вика Маремуха захватывает. Каждый ее кадр из фотосессий – настоящее произведение искусства. Поэтому мы буквально призываем подписаться на модель. На ее странице в инстаграме – гарантируем – будет еще немало горячих кадров!