А вот реконструкция формы и структуры нашего собственного галактического дома была медленной и изнурительной. Н адо было создавать каталоги звезд, фиксировать их положение на небе, удаленность от Земли и так далее. Да вот еще одна проблема – они ведь двигаются!

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Помощь Андромеды: открытие Хаббла

Андромеда – нечеткий объект, известный с XVIII века.

Сначала его считали звездой Млечного Пути.

Но Хаббл доказал, что Андромеда очень далеко от нас и является отдельной галактикой, как и Млечный Путь.

Интересный факт: она движется на нас, и однажды приведет к гибели нашей галактики, потому что столкнется с ней. Но не волнуйся, это не произойдет ранее 4 – 5 миллиардов лет спустя.



Галактика Андромеда – "недалеко" от нас / Фото unsplash

Карта неба: открытие Оорта

Астроном из Нидерландов Ян Оорт был первым, кто понял, что Млечный Путь не недвижим, а вращается.

Именно он рассчитал скорость , с которой звезды на разных расстояниях вращаются вокруг центра галактики.

И именно он определил расположение Солнца в галактике.

Так постепенно и формировалось понимание ученых сложной картины спиральной галактики – Млечного Пути.

И еще интересный факт: в честь Яна Оорта назвали гигантский космический объект (правда, гипотетический, и версию о его существовании выдвинул именно этот нидерландский ученый). Речь идет о хранилище и источнике триллионов комет – Облаке Оорта.