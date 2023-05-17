Щоб допомогти тим чоловікам, які мають сумніви щодо воскової епіляції, професіонали відповіли на поширені питання. Так, їх поставили за тебе, щоб ти не соромився та сміливо позбувався зайвого, адже на носі літо.

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Чи дуже боляче робити воскову епіляцію?

Це питання ставлять усі, хто робить епіляцію вперше. Воскова епіляція – це не зовсім ласка, але з часом і звичкою ця процедура буде ставати все менш болючою. Ти також повинен знати, що у професіоналів є деякі хитрощі, щоб зменшити подразнення шкіри – наскільки це можливо – наприклад, застосування жасминової олії. Вона зменшує тертя воску по шкірі, або тальку, щоб зробити видалення менш болісним.



Фахівці знають, як мінімізувати болісні відчуття / Фото wavebreakmedia

Чи потрібно митися перед восковою епіляцією?

Це було б гарною звичкою. Чиста шкіра менше подразнюється. Деякі салони краси обладнані душовими кабінами, і клієнти можуть попросити прийняти ванну перед процедурою. Вдома, однак, використовуй м'які натуральні засоби, щоб не змінювати рівень рН.

Чи потрібно підстригати волосся перед депіляцією?

Це не рекомендується, за винятком таких зон, як пах, де чим коротше волосся, тим менш болісно. У цьому випадку можна підстригти волосся вдома за кілька днів до депіляції тримером для тіла, але не видаляти його повністю. Однак, якщо волоски товсті та вперті, косметолог підстриже їх перед восковою епіляцією. Так воскова смужка приклеїться легше і буде менш болісною процедура.



Перед депіляцією не всюди варто підстригати волосся / Фото prostooleh

Чи росте волосся після воскової епіляції?

Хоча може здатися навпаки, з часом волосяний фолікул буде поступово слабшати. Друга епіляція буде легшою, ніж перша, третя – ще менш болючою, ніж друга, і так далі. Ось чому рекомендується заздалегідь встановити частоту відвідувань і використовувати олії, коли це необхідно, щоб зберегти ділянки м'якими, що також корисно для боротьби з бактеріями та запобігання запаленню.

Яка техніка воскової епіляції паху найкраща?

Делікатні зони, такі як пах, потребують м'яких методів депіляції, які мінімізують біль і врослі волоски. Замість традиційного воску ідеально підходять нові воски, такі як синій або чорний, які значно м'якші, ніж традиційний. Вони наносяться теплими, не гарячими, тонким шаром, не пошкоджують шкіру і не залишають липкого сліду. Блакитні воски містять азулен – речовину з протизапальними та заспокійливими властивостями, що ідеально підходить для лікування шкіри, яка легко подразнюється.

Що робити після воскової епіляції?

Відразу після воскової депіляції, якщо у тебе є схильність до запалення фолікулів, бажано використовувати легкий дезінфекційний засіб, який закриває пори і знижує ризик виникнення фолікуліту. Потім нанеси органічний гель з алое вера та олією чайного дерева, який зменшить почервоніння, а також позбавить тебе печіння.



Потурбуйся про догляд за шкірою після епіляції / Фото halayalex

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Як бачиш, воскова депіляція – не така вже й страшна процедура. Особливо, якщо згадувати моменти з комедій, де чоловіки ледь не плачуть, коли їх позбавляють зайвої рослинності. Пам'ятай, що відсутність зайвого волосся – це також про турботу про особисту гігієну. Тож влітку слід подумати над цим питанням.

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