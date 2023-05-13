Але разом із тим можна наробити чимало помилок, які зроблять твій образ недостатньо крутим. І на них ми звернемо увагу. Дізнайся, як не варто носити сорочки навесні та влітку.

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1. Ти обираєш важкі тканини

Зауважимо, що ми говоримо вже про теплу пору року. Якщо ще достатньо холодно, то сорочки з цупких тканин годяться. Але тоді, коли сонце буквально припікає, це може завдати чимало клопотів. Наприклад, ти почнеш швидше пітніти.

Подумай, наприклад, про фланелеві сорочки. Ми любимо їх, так, але це не найкраща альтернатива для весни. Ані для твого тіла, ані для образу, який ти хочеш створити.

2. Ти носиш сорочки з синтетичних тканин

Ні, ні і ще раз ні. Чим більше поліестеру та віскози ти використовуєш у своїх сорочках, тим більше ти будеш пітніти. Тож дискомфорту у таких випадках просто не уникнути.

Немає нічого гіршого для твого зовнішнього вигляду, ніж одяг, який прилип до тіла через промислову кількість води, яку він виводить. Це і запахи, які він може випускати. У зв'язку з цим зверни увагу на різні дезодоранти з "чистим" ароматом, які допоможуть тобі запобігти дискомфорту.



Віддай перевагу сорочкам з бавовни / Фото halayalex

Тепер тобі може бути цікаво, які тканини ти можеш носити в теплі дні. Ось тобі і перелік:

Бавовна: підходить для спекотних днів, оскільки це прохолодний матеріал, який також вбирає піт.

підходить для спекотних днів, оскільки це прохолодний матеріал, який також вбирає піт. Льон: також поглинає піт і швидше сохне, а також менш дискомфортний для тих, хто проводить день на сонці. Він також може досить легко м'ятися, але досить легко прасується і надає більш дорослого і доглянутого вигляду.

також поглинає піт і швидше сохне, а також менш дискомфортний для тих, хто проводить день на сонці. Він також може досить легко м'ятися, але досить легко прасується і надає більш дорослого і доглянутого вигляду. Денім: ідеально підходить для поєднання з джинсами для ідеального повсякденного образу.

ідеально підходить для поєднання з джинсами для ідеального повсякденного образу. Шовк (натуральний або штучний): один з найлегших, а це означає, що він ніколи не прилипає до тіла.

3. Ти обираєш надто тісні сорочки

І це дуже погано, бо, окрім того, що ти маєш дивний вигляд, як людина, яка не знає своєї фігури, це може призвести до проблем зі здоров'ям. Більшість з них пов'язані, як ти вже здогадався, з потом. Від натирання до інфекцій під пахвами, якщо ти один з тих чоловіків, які носять обтислі фасони, наприклад, занадто вузькі в проймах.

4. Не експериментуєш з коміром

Зрозуміло, що ти не збираєшся носити сорочку в стилі вінгтіп в будь-який день, але є різні типи комірців, з якими ти можеш – і повинен – грати, щоб урізноманітнити свої вбрання і додати індивідуальності всьому, що ти одягаєш. Наприклад, на ґудзиках, у стилі мао, у вигляді шалика і традиційний комір з краваткою на шиї.



Обирай сорочки з різними типами комірців / Фото freepik

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Маємо надію, ти і без нас усе це знав. Якщо ж ні, то зверни увагу на ці моменти. Щонайменше припини носити сорочки з синтетичних тканин. І ти точно відчуєш суттєву різницю та отримуватимеш більше насолоди від прогулянок у сорочках.