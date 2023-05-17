Чтобы помочь тем мужчинам, которые сомневаются в восковой эпиляции, профессионалы ответили на часто задаваемые вопросы. Да, их поставили за тебя, чтобы ты не стеснялся и смело избавлялся от лишнего, ведь на носу лето.

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Слишком больно делать восковую эпиляцию?

Этот вопрос задают все, кто делает эпиляцию впервые. Восковая эпиляция – это не совсем ласка, но со временем и привычкой эта процедура будет становиться все менее болезненной. Ты тоже должен знать, что у профессионалов есть некоторые уловки, чтобы уменьшить раздражение кожи – насколько это возможно – например, применение жасминового масла. Оно уменьшает трение воска по коже, или талька, чтобы сделать удаление менее болезненным.



Специалисты знают, как минимизировать болезненные ощущения / Фото wavebreakmedia

Нужно ли мыться перед восковой эпиляцией?

Это было бы хорошей привычкой. Чистая кожа меньше раздражается. Некоторые салоны красоты оборудованы душевыми кабинами и клиенты могут попросить принять ванную перед процедурой. Дома, однако, используй мягкие натуральные средства, чтобы не изменять уровень рН.

Нужно ли подстригать волосы перед депиляцией?

Это не рекомендуется, за исключением таких зон, как пах, где чем короче волосы, тем менее болезненно. В этом случае можно подстричь волосы дома за несколько дней до депиляции триммером для тела, но не удалять его полностью. Однако если волоски толстые и упрямые, косметолог подстрижет их перед восковой эпиляцией. Так восковая полоска приклеится легче и будет менее болезненной процедура.



Перед депиляцией не повсюду следует подстригать волосы / Фото prostooleh

Растут волосы после восковой эпиляции?

Хотя может показаться наоборот, со временем волосяной фолликул будет постепенно слабеть. Вторая эпиляция будет легче, чем первая, третья – еще менее болезненной, чем вторая, и так далее. Вот почему рекомендуется заранее установить частоту посещений и использовать масла, когда это необходимо, чтобы сохранить участки мягкими, что также полезно для борьбы с бактериями и предотвращения воспаления.

Какая техника восковой эпиляции паха лучше?

Нежные зоны, такие как пах, требуют мягких методов депиляции, минимизирующие боль и вросшие волоски. Вместо традиционного воска идеально подходят новые воски, такие как синий или черный, значительно мягче, чем традиционный. Они наносятся тёплыми, не горячими, тонким слоем, не повреждают кожу и не оставляют липкого следа. Голубые воски содержат азулен – вещество с противовоспалительными и успокаивающими свойствами, которое идеально подходит для лечения легко раздражающейся кожи.

Что делать после восковой эпиляции?

Сразу после восковой депиляции, если у тебя есть склонность к воспалению фолликулов, желательно использовать легкое дезинфекционное средство, который закрывает поры и снижает риск возникновения фолликулита. Затем нанеси органический гель из алоэ вера и маслом чайного дерева, который уменьшит покраснение, а также лишит тебя жжения.



Позаботься об уходе за кожей после эпиляции / Фото halayalex

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Как видишь, восковая депиляция – не такая уж страшная процедура. Особенно если вспоминать моменты из комедий, где мужчины едва не плачут, когда их лишают излишней растительности. Помни, что отсутствие лишних волос – это также о заботе о личной гигиене. Так что летом следует подумать над этим вопросом.

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