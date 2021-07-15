Це нормально – мати поганий день, відчувати себе незацікавленим, невмотивованим і виснаженим, особливо коли справи стають важкими або дуже напруженими. Але це не означає, що потрібно змиритися та навчитися жити з цим виснаженням.

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Вигорання реальне й іноді, на жаль, неминуче. Але також реальне те, що є низка інструментів, які ти можеш використати на користь для себе. Усе це дозволить повернутися до звичного темпу життя.

Як впоратися з вигоранням на роботі

Не забувай піклуватися про своє тіло

Ти не повіриш, але малорухливий спосіб життя теж впливає на твій душевний стан. Доведено, що вправи вивільняють у мозок речовини, які допомагають впоратися зі стресом, покращити настрій і загальне самопочуття. Тому важливо знайти час для вправ або будь-якої форми фізичної активності. Достатньо буде усього 30 хвилин на день.



Приділяй фізичній активності бодай 30 хвилин на день / Фото Unsplash

Визнач причини

Першим кроком до усунення проблеми є її виявлення та розуміння. Тому тобі потрібно знати, що ж викликає у тебе вигорання. На думку експертів Каліфорнійського університету в Берклі, для цього є кілька поширених причин:

занадто велике робоче навантаження;

почуття, що ти нічого не контролюєш;

експлуатація (або віра в те, що тебе експлуатують) без достатньої винагороди;

несправедливе або вороже робоче середовище;

відсутність підтримки або спільноти;

необхідність виконувати роботу, яка суперечить твоїм цінностям.

Зосередься на майбутньому

Не зосереджуйся лише на проблемах. Думай про те, де б ти хотів бути, чого б хотів досягнути, робити або бачити. І починай працювати над тим, щоб розробити те, що ти можеш зробити, а не на тому, що перебуває поза твоїм контролем.



Будуй плани на майбутнє, а не зосереджуйся лише на проблемах / Фото Unsplash

Не бійся приймати важливі рішення

Якщо, наприклад, виснаження виходить від твоєї роботи, ти повинен не лише визначити причини, але й вирішити, чи є у цих проблем рішення. Тож ти повинен навчитися приймати важливі рішення, щоб щось змінити. Пам'ятай про те, що світ не буде підлаштовуватися під тебе та те, що ти хочеш. Але ти завжди можеш знайти щось, що тобі подобається, і змусить почуватися краще.

Делегуй

Ти не можеш робити все самостійно. Намагання впоратися з усіма завданнями наодинці однозначно стане причиною вигорання. Тому важливо, щоб ти оточував себе правильними людьми та навчився просити про допомогу тоді, коли тобі потрібно.



Не соромся делегувати обов'язки та просити про допомогу / Фото Unsplash

Урізноманітни свій час

Вигорання може бути пов'язане з надмірно замкнутим розпорядком дня, коли ти з дня у день робиш одне і те ж. Зосередження уваги лише на роботі може виснажувати. Тому важливо виділити час, щоб займатися улюбленою справою, гуляти на природі або займатися хобі, яке допомагає розслабитися.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб побороти вигорання на роботі. Дозволь собі відпочивати, змінюй вид діяльності, делегуй. Усе це дозволить відмінно почуватися та залишатися продуктивним.