Нелюбов до себе, ні ззовні, ні зсередини – це те, що негативно впливає на наше життя, що заважає нам жити зі свободою бути справді тими, ким ми є, і приймати себе беззастережно.

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Ця звичка знижує самооцінку

Існує багато факторів, які можуть впливати на те, як ми бачимо себе, але є один, про який люди не знають і за який ми самі несемо відповідальність. Це брехня. Ми знаємо, що коли хтось нам бреше, ми відчуваємо біль, злість і розчарування. Але що відбувається, коли ми самі брешемо, і чи має це наслідки для нашого психічного здоров'я? Вчені стверджують, що так.

У дослідженні, опублікованому в Британському журналі соціальної психології, проаналізовано наслідки брехні для самого брехуна. Перша гіпотеза дослідження полягала в тому, що оскільки брехня вважається аморальною, вона може призвести до низької самооцінки та негативних емоцій.

Учасників ставили в різні гіпотетичні ситуації, наприклад, на співбесіді при прийомі на роботу або в розмові з друзями. Вони повинні були відповісти, чи збрехали вони, коли востаннє опинялися в подібній ситуації. За допомогою опитувальників з'ясовували, чи викликали їхні відповіді негативні емоції, такі як нервозність, жаль чи смуток.

Дослідження показало, що ті, хто збрехав, мали значно нижчу самооцінку і більше негативних почуттів, ніж ті, хто, з іншого боку, сказав правду.

Дослідження також виявило, що, згадуючи минулі ситуації, в яких учасники збрехали, вони відчували гірші почуття, ніж ті, хто пам'ятав часи, коли вони були чесними. Це свідчить про те, що просто згадка про брехню впливає на нас негативно.

Інший експеримент вивчав, як часто ми брешемо, за допомогою щоденника, в якому учасники повинні були відстежувати свою брехню і причини, що спонукали їх до неї. Виявилося, що загалом майже 70% людей зазвичай говорять правду, але ті, хто брешуть, роблять це більше про себе, ніж про інших. Остання група має нижчу самооцінку і негативне ставлення до себе.



У брехунів падає самооцінка / Фото drobotdean

Щобільше, ми, як правило, маємо значно нижчу самооцінку в той самий день, коли вирішуємо збрехати; це свідчить про те, що сам акт брехні грає з нами злий жарт, коли справа доходить до особистої оцінки себе.

Коротко кажучи, брехня не тільки має негативні наслідки, коли нас викривають, але й сам акт брехні негативно впливає на нас. Адже змушує нас почуватися погано, викликає у нас погані почуття і змушує нас бачити себе менш цінними, ніж ми є насправді.

Це правда, що є біла брехня, коли немає сенсу говорити комусь, що нам не подобається його сорочка, якщо він не може її змінити. Але, загалом, ми повинні уникати брехні за будь-яку ціну, якщо хочемо бути по-справжньому щасливими та відчувати себе добре, як всередині, так і зовні.

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Навіть якщо правда завдає болю, вона може бути кращим варіантом, якщо ми не хочемо, щоб наше власне психічне здоров'я страждало через те, що нам бракує мужності та відваги, необхідних для того, щоб бути правдивими.