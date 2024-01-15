Нелюбовь к себе, ни извне, ни изнутри – это то, что негативно влияет на нашу жизнь, что мешает нам жить со свободой быть действительно теми, кто мы есть, и принимать себя безоговорочно.

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Эта привычка снижает самооценку

Существует много факторов, которые могут влиять на то, как мы себя видим, но есть один, о котором люди не знают и за который мы сами несем ответственность. Это ложь. Мы знаем, что когда кто-то нам лжет, мы чувствуем боль, злость и разочарование. Но что происходит, когда мы сами врем, и имеет ли это для нашего психического здоровья последствия? Ученые утверждают, что да.

В исследовании, опубликованном в Британском журнале социальной психологии, проанализированы последствия лжи для самого лжеца. Первая гипотеза исследования заключалась в том, что поскольку ложь считается аморальной, она может привести к низкой самооценке и негативным эмоциям.

Участников ставили в разные гипотетические ситуации, например, на собеседовании при приеме на работу или в разговоре с друзьями. Они должны были ответить, соврали ли они, когда в последний раз оказывались в подобной ситуации. С помощью опросников выясняли, вызывали ли их ответы негативные эмоции, такие как нервозность, жалость или уныние.

Исследование показало, что те, кто солгал, имели значительно более низкую самооценку и больше отрицательных чувств, чем те, кто, с другой стороны, сказал правду.

Исследование также выявило, что, вспоминая прошлые ситуации, в которых участники солгали, они испытывали худшие чувства, чем те, кто помнил времена, когда они были честными. Это свидетельствует о том, что просто упоминание о лжи влияет на нас негативно.

Другой эксперимент изучал, как часто мы лжем, с помощью дневника, в котором участники должны были отслеживать свою ложь и причины, побудившие их к ней. Оказалось, что в общем почти 70% людей обычно говорят правду, но те, кто лгут, делают это больше о себе, чем о других. Последняя группа имеет более низкую самооценку и негативное отношение к себе.



У лжецов падает самооценка / Фото drobotdean

Более того, мы, как правило, имеем значительно более низкую самооценку в тот же день, когда решаем соврать; это свидетельствует о том, что сам акт лжи играет с нами злую шутку, когда дело доходит до личной оценки себя.

Короче говоря, ложь не только имеет негативные последствия, когда нас разоблачают, но и сам акт лжи отрицательно влияет на нас. Ведь заставляет нас чувствовать себя плохо, вызывает у нас плохие чувства и заставляет нас видеть себя менее ценными, чем мы на есть самом деле.

Это правда, что есть белая ложь, когда нет смысла кому-то говорить, что нам не нравится его рубашка, если он не может ее изменить. Но, в общем, мы должны избегать лжи любой ценой, если хотим быть по-настоящему счастливы и чувствовать себя хорошо, как внутри, так и снаружи.

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Даже если правда причиняет боль, она может быть лучшим вариантом, если мы не хотим, чтобы наше собственное психическое здоровье страдает из-за того, что нам не хватает мужества и отваги, необходимых для того, чтобы быть правдивыми.