Зауважив, що у твоїй компанії є чоловіки, які притягують увагу інших, наче магніт? Ми спробуємо тобі допомогти. Тож лови кілька порад, які допоможуть стати харизматичним чоловіком.

Харизма – те, що яскраво виділяє чоловіка на фоні інших. І це не про зовнішній вигляд або якусь одну характеристику, а про цілий комплекс. Men 24 ділиться способами, які допоможуть тобі стати харизматичним чоловіком. Гайда їх використовувати.

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Твоя присутність має бути помітною

Якщо ти зібрався з друзями десь відпочити, то не потрібно сидіти осторонь та намагатися сховатися від усіх. Але це й не означає, що потрібно бути тим міським божевільним, який в яскравому боа розповідає бородаті анекдоти.

Спробуй знайти золоту середину, яка б яскраво виділяла тебе з натовпу.

Природна поведінка

Якщо ти буквально зі штанів вистрибуватимеш, аби засвітити усіх своєю харизмою, то люди навколо почнуть думати, що ти переграєш. Не потрібно ускладнювати й так не надто просте життя.

Будь відкритим і вільним у спілкуванні й емоціях. Цього буде достатньо, аби люди поруч зрозуміли, що тобі є що сказати цьому світу.



Твоя поведінка має бути природною, а емоції – щирими / Фото pixabay

Будь упевненим

Хвилюватися – нормально. А от зациклюватися на хвилюванні – не дуже. Тож спробуй залишатися спокійним і упевненим за будь-якої ситуації. Ясна річ, що твоє життя буде всіяне всілякими не надто приємними миттєвостями. Нехай вони гартують дух і роблять сильнішою версією тебе вчорашнього!

Вір у себе та свої сили. Цього буде достатньо для того, аби не опускати рук і показувати іншим, що перед ними незламна людина.

Ораторське мистецтво

Хочеш бути у центрі уваги – навчися гарно та правильно говорити. Тож не соромся записатися на курси з ораторської майстерності. Там тобі допоможуть поставити голос, перестати боятися публічних виступів, а також дадуть слушні поради, завдяки яким ти зможеш підтримувати бесіду на будь-яку тему.

Ми також не стомлюємося нагадувати про необхідність читання книг, які збільшують твій словниковий запас.



Харизматичний чоловік – хороший оратор / Фото pixabay

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Умій слухати

Часто недостатньо гарно говорити. Потрібно уміти слухати свого співрозмовника. Іноді це не просто, адже аргументи опонента можуть видатися безглуздими та надто інфантильними. Втім, твоя задача – дати людині виговоритися, а не перебивати її.

Також не забувай про те, що ти повинен слухати уважно, а не витати десь у небесах. Прояви цікавість до того, що тобі кажуть. Це дозволить співрозмовнику почуватися важливим.

Не бійся перепитати

Ти не повинен розумітися геть у всьому. Тож немає нічого ганебного у тому, що іноді потрібно буде перепитати у співрозмовника, що він мав на увазі. Це вкотре доведе, що ти з уважністю слухаєш його і тема тобі цікава.



Якщо тобі щось незрозуміло – перепитай / Фото pixabay

Бути харизматичним не так уже й складно. Головне – не боятися іноді бути у центрі уваги та підтримувати будь-яку розмову. Повір, усе це дозволить тобі досягнути успіху, адже сміливим і завзятим відчиняються будь-які двері.