Заметил, что в твоей компании есть мужчины, которые привлекают внимание других, словно магнит? Мы попробуем тебе помочь. Поэтому лови несколько советов, которые помогут стать харизматичным мужчиной.

Харизма – то, что ярко выделяет мужчину на фоне других. И это не про внешний вид или какую-то одну характеристику, а о целом комплексе. Men 24 делится способами, которые помогут тебе стать харизматичным мужчиной. Айда их использовать.

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Тво ё присутствие должно быть заметным

Если ты собрался с друзьями где-то отдохнуть, то не нужно сидеть в стороне и пытаться спрятаться от всех. Но это и не значит, что нужно быть тем городским сумасшедшим, который в ярком боа рассказывает бородатые анекдоты.

Попробуй найти золотую середину, которая ярко выделяла тебя из толпы.

Естественное поведение

Если ты буквально из штанов выпрыгиваешь, чтобы зажечь всех своей харизмой, то люди вокруг начнут думать, что ты чрез чур стараешься. Не нужно усложнять и так не слишком простую жизнь.

Будь открытым и свободным в общении и эмоциях . Этого будет достаточно, чтобы люди рядом поняли, что тебе есть что сказать этому миру.



Тво ё поведение должно быть естественн ы м, а эмоции – искренними / Фото pixabay

Будь уверенным

Волноваться – нормально. А вот зацикливаться на волнении – не очень. Поэтому попробуй оставаться спокойным и уверенным в любой ситуации. Понятное дело, что твоя жизнь будет усеяна всевозможными не слишком приятными мгновениями. Пусть они закаляют дух и делают тебя лучшей версией тебя вчерашнего!

Верь в себя и свои силы. Этого будет достаточно для того, чтобы не опускать рук и показывать другим, что перед ними несокрушим ый мужчина.

Ораторское искусство

Хочешь быть в центре внимания – научись красиво и правильно говорить. Поэтому не стесняйся записаться на курсы по ораторскому мастерству. Там тебе помогут поставить голос, перестать бояться публичных выступлений, а также дадут дельные советы, благодаря которым ты сможешь поддерживать беседу на любую тему.

Мы также не устаем напоминать о необходимости чтения книг, которые увеличивают твой словарный запас .



Харизматичный мужчина – хороший оратор / Фото pixabay

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Умей слушать

Часто недостаточно хорошо говорить. Нужно уметь слушать своего собеседника. Иногда это не просто, ведь аргументы оппонента могут показаться бессмысленными и слишком инфантильными. Впрочем, твоя задача – дать человеку выговориться, а не перебивать его.

Также не забывай о том, что ты должен слушать внимательно, а не витать где-то в облаках . Проявляй интерес к тому, что тебе говорят. Это позволит собеседнику чувствовать себя действительно важным.

Не бойся переспросить

Ты не должен разбираться абсолютно во всем . Поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы иногда переспросить у собеседника, что он имел в виду. Это еще раз докажет, что ты с внимательностью слушаешь его и тема тебе интересна.



Если тебе что-то непонятно – переспроси / Фото pixabay