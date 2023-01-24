Слід розуміти, що у нас бувають як хороші дні, так і погані. І важливо у кожній ситуації знаходити можливість не складати руки та не зневірюватися. Це те, що має тримати тебе на плаву. А допоможуть тобі кілька порад від експерта.

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Психотерапевтка Гіларі Джейкобс Гендел поділилася кількома техніками. Вона використовує їх зі своїми пацієнтами. З їхньою допомогою можна буде зосередитися та розслабитися, а отже – досягнути точки щастя навіть у тих ситуаціях, коли все геть зле.

Три техніки розслаблення

Якщо у тебе є помірно тихий простір, ти можеш сісти у зручне місце, міцно поставивши ноги на землю та намагаючись перенести всю вагу тіла на них. Зосередься на цьому та зроби глибокий вдих, звертаючи увагу на контакт ніг із землею. Якщо ж думки продовжують роїтися в голові, повторюй подумки позитивні фрази.

Глибоке дихання – також один з найкращих наших союзників. Тож Джейкобс Гендел рекомендує приділяти кілька хвилин диханню животом. Ти повинен вдихнути через ніс і набрати повітря до живота. Затримай його на кілька секунд і випусти через рот, уявляючи, як тіло здувається та розслабляється. Всього потрібно повторити 6 разів.

Спробуй себе у ролі шпигуна. Немає нічого кращого, ніж зосередитися на тому, що навколо тебе. Терапевтка рекомендує зупинитися та назвати три кольори, текстури та звуки, які ти помічаєш навколо себе. Повтори це двічі спокійним тоном про себе. Це також дозволить розслабитися.



Ці способи допоможуть тобі розслабитися / Фото Drazen Zigic

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Експертка зауважила, що спочатку тобі буде складно залишатися зосередженим. Але з часом тобі буде значно легше. І твоє тіло та розум це помітять. І в результаті ти, безсумнівно, почуватимешся щасливішим.