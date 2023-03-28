Серед базових речей, які рекомендують експерти, – спорт і медитація. Але ми знаємо одну просту хитрість, яка дозволяє підвищити рівень щастя без необхідності докладати зусиль. Гаразд, тобі МАЙЖЕ не доведеться їх докладати.
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Потрібно подружитися з сонцем
Упродовж останніх кількох років дослідження науковців підтвердили, що сонячне світло корисне для збільшення тривалості життя. А все тому, що воно допомагає нам виробляти вітамін D. Останній необхідний кісткам для поглинання та засвоєння поживних речовин. Він дозволяє засвоювати кальцій, а також функціонувати на належному рівні м'язовій, нервовій та імунній системам.
Тож не дивно, що багато психологів рекомендують проводити час на сонці. Це дозволяє позбутися стресу та тривоги. Особлива перевага полягає у зниженні рівня кортизолу в крові. Власне, його й називають "гормоном стресу". Натомість виробляється серотонін, "гормон щастя".
За нагоди вибирайся з офісу, щоб погрітися на сонці / Фото Kireyonok Yuliya
Скільки сонця на день нам потрібно
Згідно з дослідженням, проведеним науковцями у Валенсії, у літні дні достатньо 7 хвилин. Натомість взимку нам потрібно цілих дві години сонячного світла. Правда, дані Іспанської асоціації проти раку зазначають, що слід бути на сонці бодай 8 – 15 хвилин. Незалежно від пори року.
Достатньо бути на сонці упродовж 8 – 15 хвилин / Фото Freepik
Ми ж нагадаємо принагідно, що слід також турбуватися про свою шкіру. У пікові сонячні дні, а вони дуже скоро настануть, необхідно наносити сонцезахисний крем. Це дозволить вберегти шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.
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Тож, якщо в тебе є нагода прогулятися на сонці, не позбавляй себе такої можливості. По-перше, це дозволяє позбутися стресу. По-друге, ти почуватимешся щасливішим. По-третє, це однозначно позитивно вплине на твій загальний стан.
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