Серед базових речей, які рекомендують експерти, – спорт і медитація. Але ми знаємо одну просту хитрість, яка дозволяє підвищити рівень щастя без необхідності докладати зусиль. Гаразд, тобі МАЙЖЕ не доведеться їх докладати.

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Потрібно подружитися з сонцем

Упродовж останніх кількох років дослідження науковців підтвердили, що сонячне світло корисне для збільшення тривалості життя. А все тому, що воно допомагає нам виробляти вітамін D. Останній необхідний кісткам для поглинання та засвоєння поживних речовин. Він дозволяє засвоювати кальцій, а також функціонувати на належному рівні м'язовій, нервовій та імунній системам.

Тож не дивно, що багато психологів рекомендують проводити час на сонці. Це дозволяє позбутися стресу та тривоги. Особлива перевага полягає у зниженні рівня кортизолу в крові. Власне, його й називають "гормоном стресу". Натомість виробляється серотонін, "гормон щастя".



За нагоди вибирайся з офісу, щоб погрітися на сонці / Фото Kireyonok Yuliya

Це цікаво! У Гарвардському університеті якось дали рекомендацію для тих, хто страждає від проблем зі сном. Експерти пропонують бодай 20 хвилин на день проводити на вулиці. Якщо світитиме сонечко, то буде взагалі шикарно.

Скільки сонця на день нам потрібно

Згідно з дослідженням, проведеним науковцями у Валенсії, у літні дні достатньо 7 хвилин. Натомість взимку нам потрібно цілих дві години сонячного світла. Правда, дані Іспанської асоціації проти раку зазначають, що слід бути на сонці бодай 8 – 15 хвилин. Незалежно від пори року.



Достатньо бути на сонці упродовж 8 – 15 хвилин / Фото Freepik

Ми ж нагадаємо принагідно, що слід також турбуватися про свою шкіру. У пікові сонячні дні, а вони дуже скоро настануть, необхідно наносити сонцезахисний крем. Це дозволить вберегти шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

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Тож, якщо в тебе є нагода прогулятися на сонці, не позбавляй себе такої можливості. По-перше, це дозволяє позбутися стресу. По-друге, ти почуватимешся щасливішим. По-третє, це однозначно позитивно вплине на твій загальний стан.

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