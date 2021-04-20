Мы живем в такое время, когда секс стал тем пикантным соусом, который приправляет ваше блюдо отношений. Поэтому, казалось бы, чем больше этого соуса, тем вкуснее будет пища. Прости за каламбур. Но не все так однозначно. По крайней мере об этом свидетельствует один из опросов.

Если ты думал, что ежедневный секс – ключ к счастливым отношениям, то мы вынуждены тебя огорчить. Опрос, в котором участвовали 25 510 американцев в возрасте от 18 до 89 лет, пролил свет на это интимное занятие.

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Оказалось, что для пар в отношениях золотой серединой является занятие сексом раз в неделю. И тут ты уже сам решай, хорошо это для тебя, или плохо. Ведь мы никак не можем повлиять на твою сексуальную конституцию.

"Это показало линейную связь между сексом и счастьем с периодичностью до одного раза в неделю. Зато на высоких частотах ассоциации больше не существует. Поэтому парам не нужно стремиться заниматься сексом как можно чаще", – подчеркнула Эми Мьюз, социальный психолог из Университета Торонто в Миссисази.

Справедливости ради следует заметить, что данные взяты из опросов, проведенных в США в 1996 и 1998 годах. Поэтому не исключено, что со временем эта частота могла измениться как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Также Мьюз со своими коллегами решили разобраться, что может сделать людей счастливее. Они сравнили, делает ли это занятие нас счастливее, чем наличие денег. Оказалось, что полный кошелек выиграл бы поединок с регулярным занятиям сексом. Но, если секс таки происходил раз в неделю, то уровень счастья у людей все же был выше, чем у тех, кто не имел регулярного секса, но мог похвастаться лучшим финансовым положением.



Парам для счастья достаточно заниматься сексом раз в неделю / Фото Unsplash

Исследователи также использовали третий национальный набор данных. Он рассматривал счастье, секс и удовлетворенность отношениями. Оказалось, что частота секса составляет лишь 7% связи между удовлетворенностью отношениями и счастьем. Поэтому не нужно целиком и полностью полагаться на это приятное занятие. Но и отказываться от него мы бы не рекомендовали.

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